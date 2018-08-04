Rus modeli tişörtü ele verdi!

Geçtiğimiz gün havalimanında eşine az rastlanan bir olay yaşandı. Daily Mail'in haberine göre; Belarus'tan Polonya'ya geçmek için havalimanına gelen Rus model Marya Khrestina, üzerindeki tişört nedeniyle havalimanı polisi tarafından durduruldu. 26 yaşındaki güzelin üzerindeki tişörtte bir uyuşturucu maddenin sembolü olduğunu fark eden polis, modelden valizlerini açmasını istedi. Marya Khrestina, başta polisi atlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Yapılan aramalar sonucunda, mankenin bavulunda 1,2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca genç modele uygulanan testlerde uyuşturucu madde izlerine rastlandı. Instagram'da 160 bin takipçisi bulunan Marya Khrestina, uyuşturucu madde kaçakçılığından tutuklandı.