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Rus modeli tişörtü ele verdi!

Giriş Tarihi: 04.08.2018 16:04 Güncelleme Tarihi: 04.08.2018 16:18
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Rus modeli tişörtü ele verdi!
Rus modeli tişörtü ele verdi!

Geçtiğimiz gün havalimanında eşine az rastlanan bir olay yaşandı.

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Rus modeli tişörtü ele verdi!
Rus modeli tişörtü ele verdi!

Daily Mail'in haberine göre; Belarus'tan Polonya'ya geçmek için havalimanına gelen Rus model , üzerindeki tişört nedeniyle havalimanı polisi tarafından durduruldu.

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Rus modeli tişörtü ele verdi!
Rus modeli tişörtü ele verdi!

26 yaşındaki güzelin üzerindeki tişörtte bir uyuşturucu maddenin sembolü olduğunu fark eden polis, modelden valizlerini açmasını istedi.

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Rus modeli tişörtü ele verdi!
Rus modeli tişörtü ele verdi!

, başta polisi atlatmaya çalışsa da başarılı olamadı.

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Rus modeli tişörtü ele verdi!
Rus modeli tişörtü ele verdi!

Yapılan aramalar sonucunda, mankenin bavulunda 1,2 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

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Rus modeli tişörtü ele verdi!
Rus modeli tişörtü ele verdi!

Ayrıca genç modele uygulanan testlerde uyuşturucu madde izlerine rastlandı.

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Rus modeli tişörtü ele verdi!
Rus modeli tişörtü ele verdi!

Instagram'da 160 bin takipçisi bulunan , uyuşturucu madde kaçakçılığından tutuklandı.

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