Saçınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın

Kadınlar hemen hemen her gün saçlarını yıkar. Ancak bir çoğu farkında olmadan yıkarken ciddi hatalar yapar. İşte size bu konuda önemli tüyolar. SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN... Saç yıkarken yaptığınız bazı hatalar, saçlarınızın mat, pörsümüş, bakımsız ve cansız görünmesine neden olur. Sağlıklı saçlar için uzmanların tavsiye etmediği, kulaktan dolma yöntemlerden uzak durmak gerekiyor. BİR YIL BOYUNCA AYNI ŞAMPUANI KULLANMAYIN Öncelikle saçlarınızı günlük olarak şampuanlamamalısınız ve kullandığınız şampuan sürekli aynı olmamalı. Birkaç ayda bir kullandığınız şampuanı saçınıza uygun bir diğer şampuanla değiştirmelisiniz. ŞAMPUANDAN ÖNCE SAÇLARI İYİCE ISLATIN Saçlarınızı yeteri kadar ıslatmazsanız saçlarınız köpürmez, sizde buna karşılık daha çok şampuan kullanarak saçlarınızı yorarsınız. Şampuandan önce saç derinizin ve saçlarınızın tamamen ıslandığına emin olun. ŞAMPUAN UYGULAMASINA AYNI YERDEN BAŞLAMAYIN Genelde şampuanı saçlarınızın tepe kısmına dökerek köpürtmeye başlarız. Oysaki bu o kısımda kimyasal birikmesine neden olur. Bunun yerine arada bir şampuanı saç uçlarınıza veya ensenize dökerek başlayın SAÇLARINIZI FAZLA OVALAMAYIN Saçlarınızı saç derinize ve saçlarınıza zarar verecek şekilde uzun süreli ve bastırarak ovalamayın. Saçlarınızı ovalamak yerine banyoda geniş dişli bir tarakla bir iki kez nazikçe tarayın. DURULAMADA KESİNLİKLE SICAK SU KULLANMAYIN Durulama işleminde saçlarınıza sıcak su kullanmanız saç diplerinin ve saçlarınızın kurumasına ve pörsümesine neden olur. Bunu önlemek için saçlarınızı ılık su ile durulayın.