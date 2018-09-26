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ınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın

Giriş Tarihi: 26.09.2018 14:40 Güncelleme Tarihi: 26.09.2018 15:45
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ınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın
Saçınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın

Kadınlar hemen hemen her gün larını yıkar. Ancak bir çoğu farkında olmadan yıkarken ciddi hatalar yapar. İşte size bu konuda önemli tüyolar.

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ınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın
Saçınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın

SAĞLIKLI SAÇLAR İÇİN...

yıkarken yaptığınız bazı hatalar, saçlarınızın mat, pörsümüş, sız ve cansız görünmesine neden olur. Sağlıklı saçlar için uzmanların tavsiye etmediği, kulaktan dolma yöntemlerden uzak durmak gerekiyor.

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ınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın
Saçınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın

BİR YIL BOYUNCA AYNI ŞAMPUANI KULLANMAYIN

Öncelikle larınızı günlük olarak şampuanlamamalısınız ve kullandığınız şampuan sürekli aynı olmamalı. Birkaç ayda bir kullandığınız şampuanı saçınıza uygun bir diğer şampuanla değiştirmelisiniz.

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ınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın
Saçınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın

ŞAMPUANDAN ÖNCE SAÇLARI İYİCE ISLATIN

larınızı yeteri kadar ıslatmazsanız saçlarınız köpürmez, sizde buna karşılık daha çok şampuan kullanarak saçlarınızı yorarsınız. Şampuandan önce saç derinizin ve saçlarınızın tamamen ıslandığına emin olun.

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ınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın
Saçınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın

ŞAMPUAN UYGULAMASINA AYNI YERDEN BAŞLAMAYIN

Genelde şampuanı larınızın tepe kısmına dökerek köpürtmeye başlarız. Oysaki bu o kısımda kimyasal birikmesine neden olur. Bunun yerine arada bir şampuanı saç uçlarınıza veya ensenize dökerek başlayın

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ınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın
Saçınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın

SAÇLARINIZI FAZLA OVALAMAYIN

larınızı saç derinize ve saçlarınıza zarar verecek şekilde uzun süreli ve bastırarak ovalamayın. Saçlarınızı ovalamak yerine banyoda geniş dişli bir tarakla bir iki kez nazikçe tarayın.

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ınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın
Saçınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın

DURULAMADA KESİNLİKLE SICAK SU KULLANMAYIN

Durulama işleminde larınıza sıcak su kullanmanız saç diplerinin ve saçlarınızın kurumasına ve pörsümesine neden olur. Bunu önlemek için saçlarınızı ılık su ile durulayın.

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