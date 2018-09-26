Saçınızı yıkarken bu hataları sakın yapmayın

ŞAMPUAN UYGULAMASINA AYNI YERDEN BAŞLAMAYIN



Genelde şampuanı saçlarınızın tepe kısmına dökerek köpürtmeye başlarız. Oysaki bu o kısımda kimyasal birikmesine neden olur. Bunun yerine arada bir şampuanı saç uçlarınıza veya ensenize dökerek başlayın