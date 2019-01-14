Sadece bir yumurtayla Kylie Jenner'ı tahtından etti!

Instagram'da paylaşılan yumurta görüntüsü ünlü şov yıldızı Kylie Jenner'ı tahtından etti... 123 milyon takipçisi olan Kylie Jenner bakalım bu işe nasıl karşılık verecek... Instagram'da 123 milyon takipçisi olan Kylie Jenner, bir yumurtaya yenildi. Jenner'ın bir süre önce bebeğiyle paylaştığı bir fotoğrafı büyük ses getirmiş ve Instagram'da 18 milyonu aşkın 'beğeni' almıştı. İşte 18 milyonun üzerinde beğeni alan o fotoğraf... Hiçbir fotoğraf bugüne kadar bu görüntüden fazla beğeni alamamıştı. Ancak world_record_egg isimli bir Instagram hesabı (Dünya Yumurta Rekoru) Kylie Jenner'ın rekorunu kırmak için dünyaya meydan okudu ve herkesten yumurta görüntüsünü beğenmesini istedi. 24 milyona aşan beğeni sayısı Jenner'ı tahtından böylece etmiş oldu. İşte Instagram'ın en beğenilen diğer fotoğrafları: Kyle Jenner