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Sadece bir yumurtayla 'ı tahtından etti!

'da paylaşılan yumurta görüntüsü ünlü şov yıldızı 'ı tahtından etti... 123 milyon takipçisi olan Kylie Jenner bakalım bu işe nasıl karşılık verecek...

Giriş Tarihi: 14.01.2019 12:28 Güncelleme Tarihi: 14.01.2019 12:35
Sadece bir yumurtayla Kylie Jenner'ı tahtından etti!

'da 123 milyon takipçisi olan , bir yumurtaya yenildi.

Sadece bir yumurtayla Kylie Jenner'ı tahtından etti!

Jenner'ın bir süre önce bebeğiyle paylaştığı bir fotoğrafı büyük ses getirmiş ve 'da 18 milyonu aşkın 'beğeni' almıştı.

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Sadece bir yumurtayla Kylie Jenner'ı tahtından etti!

İşte 18 milyonun üzerinde beğeni alan o fotoğraf...

Sadece bir yumurtayla Kylie Jenner'ı tahtından etti!

Hiçbir fotoğraf bugüne kadar bu görüntüden fazla beğeni alamamıştı.

Sadece bir yumurtayla Kylie Jenner'ı tahtından etti!

Ancak world_record_egg isimli bir hesabı (Dünya Yumurta Rekoru) 'ın rekorunu kırmak için dünyaya meydan okudu ve herkesten yumurta görüntüsünü beğenmesini istedi. 24 milyona aşan beğeni sayısı Jenner'ı tahtından böylece etmiş oldu.

Sadece bir yumurtayla Kylie Jenner'ı tahtından etti!

İşte Instagram'ın en beğenilen diğer fotoğrafları:

Cristiano Ronaldo

Takipçi sayısı: 149 milyon

Bu fotoğrafı beğenenlerin sayısı: 11,379,211

Sadece bir yumurtayla Kylie Jenner'ı tahtından etti!

Kyle Jenner

Takipçi sayısı: 122 milyon

Bu fotoğrafı beğenenlerin sayısı: 11,395,312

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