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Şalları takma zamanı geldi

Giriş Tarihi: 06.11.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 06.11.2018 14:55
Şalları takma zamanı geldi

Havalar soğuduğu andan itibaren, ceketlere yer verme mecburiyetinde kalıyoruz. Hal böyle olunca da, kullanmayı çok sevdiğimiz takılar biraz gölgede kalıyor. Takıp takıştırmayı sevenler için biraz üzücü olan bu durumu kurtarmanın ve kombinleri daha gösterişli kılmanın başka bir yolu daha var elbette.

Şalları takma zamanı geldi

O da farklı renk ve desenlerde sahip olabileceğiniz şallar... Boynunuza bağlayarak ya da omzunuza atarak kullanabileceğiniz gibi, uğraş gerektirmeden de oldukça tarz gözükebileceksiniz. İlham alınabilecek sokak stilleri ise galerimizde saklı!

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Şalları takma zamanı geldi
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Şalları takma zamanı geldi
Şalları takma zamanı geldi
Şalları takma zamanı geldi
Şalları takma zamanı geldi
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