Şalları takma zamanı geldi

Havalar soğuduğu andan itibaren, ceketlere yer verme mecburiyetinde kalıyoruz. Hal böyle olunca da, kullanmayı çok sevdiğimiz takılar biraz gölgede kalıyor. Takıp takıştırmayı sevenler için biraz üzücü olan bu durumu kurtarmanın ve kombinleri daha gösterişli kılmanın başka bir yolu daha var elbette.