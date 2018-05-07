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Herkes bu kadını merak ediyor! Saraylarda yaşıyor fakat...

Dünyada milyonlarca kişi bu kadının kim olduğunu, nasıl yaşadığını merak ediyor.

Giriş Tarihi: 07.05.2018 14:39 Güncelleme Tarihi: 05.10.2018 10:53
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Saraylarda yaşıyor fakat hiç evlenemeyecek!
Saraylarda yaşıyor fakat hiç evlenemeyecek!

Belki ilk bakışta size tuhaf gelebilir ama dünyada milyonlarca kişinin gözü bu kadının üzerinde. Yaşı kesin olarak bilinmese de 40'larında olduğu söyleniyor..

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Saraylarda yaşıyor fakat hiç evlenemeyecek!
Saraylarda yaşıyor fakat hiç evlenemeyecek!

Saraylarda yaşayıp dünyaya geziyor. Ama günün birinde evlenmeyi ya da çocuk sahibi olmayı aklından bile geçirmiyor. Kim mi bu kadın?

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Saraylarda yaşıyor fakat hiç evlenemeyecek!
Saraylarda yaşıyor fakat hiç evlenemeyecek!

Tüm dünyada milyonlarca kişinin ilgisini çeken bu kadın İngiliz nin gelecekteki kralı Prens George başta olmak üzere Prenses Charlotte ve yeni dünyaya gelen Prens Louis'in sı Maria Teresa Turrion Borrallo.

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Saraylarda yaşıyor fakat hiç evlenemeyecek!
Saraylarda yaşıyor fakat hiç evlenemeyecek!

Ya da herkesin bildiği adıyla Maria Borrallo.

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Saraylarda yaşıyor fakat hiç evlenemeyecek!
Saraylarda yaşıyor fakat hiç evlenemeyecek!

Varlıklı bir İspanyol bir ailenin çocuğu olarak Palencia'da dünyaya geldi.

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Saraylarda yaşıyor fakat hiç evlenemeyecek!
Saraylarda yaşıyor fakat hiç evlenemeyecek!

Üç erkek kardeşi daha olan Barrollo'nun mühendis olan babası çocuk eğitimi konusuna özel bir önem veriyordu.

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Saraylarda yaşıyor fakat hiç evlenemeyecek!
Saraylarda yaşıyor fakat hiç evlenemeyecek!

Maria Borrallo'nun erkek kardeşlerinden biri olan Ignacio, bir müzisyen ve Kanada'da yaşıyor.

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