Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Kardashian ailesinin dikkat çeken kadınlarından biri olan Kylie Jenner, çanta koleksiyonunu takipçileriyle paylaştı. Kylie Cosmetics şirketiyle 900 milyon dolarlık bir servetin sahibi olan Jenner'ın, çanta koleskiyonunun 1 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor. Geçtiğimiz günlerde Forbes dergisine kapak olan Kardashian ailesinin en küçük üyesi 21 yaşındaki Kylie Jenner, çanta koleksiyonu için özel bir dolap tasarladı. Hermes, Dior, Chanel, Fendi, Louis Vuitton ve Superme gibi etiketleri olan çantalar çoğunlukla özel tasarımdan oluşuyor. Videoda çantalarım için 'küçük' bir oda yaptım diyen Kylie Jenner, favori çantasının Hermes koleksiyonu olduğunu söylüyor. Turuncu süet Hermes Birkin yaklaşık 20 dolar yani yaklaşık olarak 166 bin TL. Kylie'nin en az dört deri Hermes Birkin çantası var, bu da 64 bin TL ya da daha fazla paraya mal oluyor.