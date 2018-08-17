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Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Giriş Tarihi: 17.08.2018 16:09 Güncelleme Tarihi: 17.08.2018 16:14
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Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...
Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Kardashian ailesinin dikkat çeken kadınlarından biri olan , çanta koleksiyonunu takipçileriyle paylaştı.

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Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...
Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Kylie Cosmetics şirketiyle 900 milyon dolarlık bir servetin sahibi olan Jenner'ın, çanta koleskiyonunun 1 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

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Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...
Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Geçtiğimiz günlerde Forbes dergisine kapak olan Kardashian ailesinin en küçük üyesi 21 yaşındaki , çanta koleksiyonu için özel bir dolap tasarladı.

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Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...
Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Hermes, Dior, Chanel, Fendi, Louis Vuitton ve Superme gibi etiketleri olan çantalar çoğunlukla özel tasarımdan oluşuyor.

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Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...
Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Videoda çantalarım için 'küçük' bir oda yaptım diyen , favori çantasının Hermes koleksiyonu olduğunu söylüyor.

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Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...
Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Turuncu süet Hermes Birkin yaklaşık 20 dolar yani yaklaşık olarak 166 bin TL.

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Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...
Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Kylie'nin en az dört deri Hermes Birkin ��antası var, bu da 64 bin TL ya da daha fazla paraya mal oluyor.

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