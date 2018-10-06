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Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Giriş Tarihi: 06.10.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 14:55
Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Kardashian ailesinin dikkat çeken kadınlarından biri olan , çanta koleksiyonunu takipçileriyle paylaştı.

Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Kylie Cosmetics şirketiyle 900 milyon dolarlık bir servetin sahibi olan Jenner'ın, çanta koleskiyonunun 1 milyon dolar değerinde olduğu tahmin ediliyor.

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Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Geçtiğimiz günlerde Forbes dergisine kapak olan Kardashian ailesinin en küçük üyesi 21 yaşındaki , çanta koleksiyonu için özel bir dolap tasarladı.

Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Hermes, Dior, Chanel, Fendi, Louis Vuitton ve Superme gibi etiketleri olan çantalar çoğunlukla özel tasarımdan oluşuyor.

Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Videoda çantalarım için 'küçük' bir oda yaptım diyen , favori çantasının Hermes koleksiyonu olduğunu söylüyor.

Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Turuncu süet Hermes Birkin yaklaşık 20 dolar yani yaklaşık olarak 166 bin TL.

Serveti dudak uçuklatıyor! Sadece çanta koleksiyonu bile...

Kylie'nin en az dört deri Hermes Birkin çantası var, bu da 64 bin TL ya da daha fazla paraya mal oluyor.

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