Sevgili bulamadığı için anoreksik olmuştu! Son hali şaşırttı

Emelle Lewis (22), 15 yaşındayken erkek arkadaşı olmadığı için kendisini şişman ve çirkin hissetmeye başladı. Anoreksiya (yeme bozukluğu) hastalığı gelişen genç kız, verdiği kilolar yüzünden çocuk kıyafetleri giymeye başladı. The Sun'ın haberine göre; yedi kez hastaneye kaldırılan Lewis, durumunun gayet normal olduğunu düşündüğünü belirterek, şunları söyledi: 'Hasta olduğumda, ortada yanlış bir şey olduğuna inanmadım. Kilomu koruyabileceğime ve normal bir hayat yaşayacağıma inandım. Yeme bozukluğumdan kurtulmak istemiyordum. Günde iki defa 30 dakikalık bir yürüyüş, her sabah yoga ve abdominal egzersiz yapardım. Saat 4.00'ten sonra oturmazdım' dedi. Emelle Lewis, kendisine anoreksiya teşhisi konulduktan sonra, tedaviyi reddetti. Lewis, 'Herkesin bana karşı olduğuna inanmaya başladım, insanların bana yalan söylediğine ve hayatımı mahvetmeye çalıştıklarına ikna oldum' dedi. Lewis, kilosunu korumak için humus ve pirinç patlağı yediğini, yatmadan önce de salata ve meyve ile beslendiğini söyledi.