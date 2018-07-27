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bulamadığı için olmuştu! Son hali şaşırttı

Giriş Tarihi: 27.07.2018 15:50 Güncelleme Tarihi: 27.07.2018 15:57
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bulamadığı için olmuştu! Son hali şaşırttı
Sevgili bulamadığı için anoreksik olmuştu! Son hali şaşırttı

Emelle Lewis (22), 15 yaşındayken erkek arkadaşı olmadığı için kendisini şişman ve çirkin hissetmeye başladı.

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bulamadığı için olmuştu! Son hali şaşırttı
Sevgili bulamadığı için anoreksik olmuştu! Son hali şaşırttı

Anoreksiya (yeme bozukluğu) hastalığı gelişen genç kız, verdiği kilolar yüzünden çocuk kıyafetleri giymeye başladı.

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bulamadığı için olmuştu! Son hali şaşırttı
Sevgili bulamadığı için anoreksik olmuştu! Son hali şaşırttı

The Sun'ın haberine göre; yedi kez hastaneye kaldırılan Lewis, durumunun gayet normal olduğunu düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:

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bulamadığı için olmuştu! Son hali şaşırttı
Sevgili bulamadığı için anoreksik olmuştu! Son hali şaşırttı

"Hasta olduğumda, ortada yanlış bir şey olduğuna inanmadım. Kilomu koruyabileceğime ve normal bir hayat yaşayacağıma inandım. Yeme bozukluğumdan kurtulmak istemiyordum. Günde iki defa 30 dakikalık bir yürüyüş, her sabah yoga ve abdominal egzersiz yapardım. Saat 4.00'ten sonra oturmazdım" dedi.

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bulamadığı için olmuştu! Son hali şaşırttı
Sevgili bulamadığı için anoreksik olmuştu! Son hali şaşırttı

Emelle Lewis, kendisine anoreksiya teşhisi konulduktan sonra, tedaviyi reddetti.

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bulamadığı için olmuştu! Son hali şaşırttı
Sevgili bulamadığı için anoreksik olmuştu! Son hali şaşırttı

Lewis, "Herkesin bana karşı olduğuna inanmaya başladım, insanların bana yalan söylediğine ve hayatımı mahvetmeye çalıştıklarına ikna oldum" dedi.

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bulamadığı için olmuştu! Son hali şaşırttı
Sevgili bulamadığı için anoreksik olmuştu! Son hali şaşırttı

Lewis, kilosunu korumak için humus ve pirinç patlağı yediğini, yatmadan önce de salata ve meyve ile beslendiğini söyledi.

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