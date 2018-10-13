Şimdi dilinize bakın eğer o şekildeyse...

DİLİN BÖLÜMLERİNE BAKARAK TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYULAN ORGANI BELİRLEYEBİLİRSİNİZ

Beyaz dil hastalıkların bir göstergesi olabilir. Antik çağlardan beri dilin durumu vücuttaki hastalıkları teşhis etmek için kullanılmıştır. Dilimizin durumunu inceleyerek bazı hastalıkların belirtilerini anlayabiliriz. Eski şifacılar, hastalığın diğer belirtileri gitmiş olsa da, eğer dilin durumu hala kötüyse o kişinin tam olarak iyileşmediğine inanıyordu. Dilin bölümlerine bakarak tedaviye ihtiyaç duyulan organı belirleyebilirsiniz: