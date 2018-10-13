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Şimdi dilinize bakın eğer o şekildeyse...

Giriş Tarihi: 13.10.2018 14:55 Güncelleme Tarihi: 13.10.2018 15:19
Şimdi dilinize bakın eğer o şekildeyse...
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Şimdi dilinize bakın eğer o şekildeyse...

Vücudumuzdaki zararlı toksinlerden sadece idrar, dışkı ve terle değil dilimizle de arınabiliriz. Dilinizi düzenli olarak temizlediğinizde vücudunuzun ihtiyaç duyduğu detoksifikasyonunu (toksinlerden arınma) gerçekleştirebilirsiniz.

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Şimdi dilinize bakın eğer o şekildeyse...

Dil temizliği, tat alma tomurcuklarının duyarlılığını artırır, nefesi ferahlatır, plak ve diş eti hastalığının ortaya çıkmasını önler. Sizin için beyaz dilinizi tedavi etmenize yardımcı olacak ve daha sağlıklı hale getirecek bazı bigiler topladık....

Şimdi dilinize bakın eğer o şekildeyse...

DİLİN BÖLÜMLERİNE BAKARAK TEDAVİYE İHTİYAÇ DUYULAN ORGANI BELİRLEYEBİLİRSİNİZ

Beyaz n bir göstergesi olabilir. Antik çağlardan beri dilin durumu vücuttaki hastalıkları teşhis etmek için kullanılmıştır. Dilimizin durumunu inceleyerek bazı hastalıkların belirtilerini anlayabiliriz. Eski şifacılar, hastalığın diğer belirtileri gitmiş olsa da, eğer dilin durumu hala kötüyse o kişinin tam olarak iyileşmediğine inanıyordu. Dilin bölümlerine bakarak tedaviye ihtiyaç duyulan organı belirleyebilirsiniz:

Şimdi dilinize bakın eğer o şekildeyse...

Dilin ön ve ucu: Solunum sistemi hastalıkları. Akciğerler, kenarlar boyunca beyazlığın oluşmasına neden olur. Ortadaki beyaz plak kalp sorunlarına işaret edebilir. Dilin orta kısmı: Sol tarafı karaciğer, ortası mide, sağ taraf da pankreas rahatsızlığına işsaret edebilir.

Şimdi dilinize bakın eğer o şekildeyse...

Dilin tabanında beyazlığın birikmesi, bağırsaklardaki toksinin çokluğuna işaret edebilir. Dil üzerinde çatlaklar varsa ve gri görünümdelerse gastrit ve mide ülseri başlangıcı olduğunu gösterebilir. Ayrıca, dil üzerinde beyaz veya başka bir plak oluşumu zayıflamış bir bağışıklık sisteminin bir belirtisidir.

Şimdi dilinize bakın eğer o şekildeyse...

Yani diliniz beyazsa, inceleyin ve plağın nerede olduğunu belirleyin. Ve beyaz bir dilin yetersiz ağız hijyeni göstergesi olabileceğini unutmayın...

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