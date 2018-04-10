Şimdi onların modası...En son trend çanta modelleri

En sevdiğin el çantasının yerini almak için birçok sebebi var! Büyük markalar tarafından sunulan hasır torbaların yeni yorumları çok şık ve sofistike. Yıllardır plajlarda görmeye alıştığımız hasır çantalar, 2018 İlkbahar/Yaz sezonunda kendini pek çok koleksiyonda gösteriyor. Minimal boyutları ya da devasa olanları rengarenk tonlarıyla sezona iddialı giriş yaptı. Birbirinden değişik formlarını hem günlük hayatınızda hem de plajlarda keyifle kullanacaksınız. Kolayca kombinlenebilen, hem spor hem de şık görünümü ile hasır çantalar, yumuşak havaların cool duruşunda sizlere eşlik edecek. Hasır torbalar ve hasırdan yapılmış çantalar sokak modasının star parçası olmak için vitrinlerden gardrobunuza geçiş yapmaya hazır. Siz de plajlardan sokağa yatay geçişin keyfini çıkarmayı, dolabınıza en azından bir adet hasır çanta eklemeyi unutmayın!