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Şimdi onların modası... çanta modelleri

En sevdiğin el çantasının yerini almak için birçok sebebi var! Büyük markalar tarafından sunulan hasır torbaların yeni yorumları çok şık ve sofistike.

Giriş Tarihi: 10.04.2018 14:25 Güncelleme Tarihi: 10.04.2018 14:32
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Şimdi onların modası... çanta modelleri
Şimdi onların modası...En son trend çanta modelleri

Yıllardır plajlarda görmeye alıştığımız lar, 2018 İlkbahar/Yaz sezonunda kendini pek çok koleksiyonda gösteriyor.

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Şimdi onların modası... çanta modelleri
Şimdi onların modası...En son trend çanta modelleri

Minimal boyutları ya da devasa olanları rengarenk tonlarıyla sezona iddialı giriş yaptı.

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Şimdi onların modası... çanta modelleri
Şimdi onların modası...En son trend çanta modelleri

Birbirinden değişik formlarını hem günlük hayatınızda hem de plajlarda keyifle kullanacaksınız.

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Şimdi onların modası... çanta modelleri
Şimdi onların modası...En son trend çanta modelleri

Kolayca kombinlenebilen, hem spor hem de şık görünümü ile lar, yumuşak havaların cool duruşunda sizlere eşlik edecek.

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Şimdi onların modası... çanta modelleri
Şimdi onların modası...En son trend çanta modelleri

Hasır torbalar ve hasırdan yapılmış çantalar sokak modasının star parçası olmak için vitrinlerden gardrobunuza geçiş yapmaya hazır.

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Şimdi onların modası... çanta modelleri
Şimdi onların modası...En son trend çanta modelleri

Siz de plajlardan sokağa yatay geçişin keyfini çıkarmayı, dolabınıza en azından bir adet eklemeyi unutmayın!

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Şimdi onların modası... çanta modelleri
Şimdi onların modası...En son trend çanta modelleri
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