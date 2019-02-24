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kadınından büyük iyilik hareketi

İrili ufaklı hepsi kadınlardan oluşan gruplar... Hepsinin amacı ortak: Yardım etmek. Öyle büyük büyük işler yapmıyorlar belki ama yardıma ihtiyacı olanların gözlerinin içine bakıp ta kalplerine dokunuyorlar. Bazen yaşlı bir amcanın evini temizliyor bazen de 'da bir kuyu açtırıyorlar...

SONAT BAHAR
SONAT BAHAR Kadın galerileri
Giriş Tarihi: 24.02.2019 09:53 Güncelleme Tarihi: 24.02.2019 09:56
Türk kadınından büyük iyilik hareketi

Kimi Afrika'da ailesinden koparılan ve zorla çalıştırılan bir çocuğu kurtarıyor, kimi zor durumdaki yan komşusu için erzak buluyor. Ağrı'da okutulmayan kız çocuklarını okula gönderen de var, trafikte gördüğü çocuklar için bagajında mont, bere tutan da. Hepsinin ortak özelliği kadın olmaları.

Türk kadınından büyük iyilik hareketi

Büyük büyük yardımlar değil yaptıkları; damlaya damlaya göl olur misali, deniz yıldızlarını sahilden tek tek denize atan adam gibi küçük çabalar... Ama elde ettikleri sonuçlar çarpıcı.

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Türk kadınından büyük iyilik hareketi

Tek tek dokundukları insanların hayatını dönüştürüyorlar. Kendi dönüşümleri ise yanlarına kar kalıyor. Dünya Emekçi Kadınlar Günü yaklaşırken, insana umut veren hikayelerini dinlemek için, birbirinden habersiz kendini yardım yapmaya adamış bu kadınlarla buluştum...

Türk kadınından büyük iyilik hareketi

SAHİP OLDUKLARIM VE İHTİYAÇLARIM ÜZERİNE ÇOK DÜŞÜNDÜM
World Human Relief yokluk, yoksunluk çeken ve şiddete maruz kalma riski yüksek aile ve çocukların hayat koşullarını iyileştiren çalışmalar yapıyor. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Ayten Zara'nın yol göstericiliği yaptığı oluşum, birçoğu bir dönem Zara'nın öğrencisi olmuş ya da halen öğrencisi olan genç kadınlardan oluşuyor. Ayten Zara, "Toplumda gördüğümüz her sorunu çözmek ve ortaya çıkan her tür şiddeti önleyici çalışmalar yapmak sadece hükümetlerin değil bizlerin de sorumluluğu olmalı. Beni hiç tanımayan binlerce insanın bana güvenip ekonomik olarak güç vermesi, yoldaşım olması çok etkileyiciydi. Bu sebeple, Kars, Van, Katmandu, Afrika'da sıfırdan okullar yapabildim ve tarım-çiftlik alanları açabildim. Ve bunlar oldukça da maliyeti yüksek ve çok büyük projelerdir. Şimdi de Mardin'de iki okul ve çok geniş kapsamlı şiddeti önleyici çalışmalar yapacağız" diyor.

Türk kadınından büyük iyilik hareketi

Esra Zırhlıoğlu: 2016 yılında Nepal'in Lele Köyü'ne okul yapımı, çocuk ihmal ve istismarını önleyici çalışmalar yapmak için gittik. Lele, Tamang'ların yani kast sisteminin en altında bulunan insanların yaşadığı bir bölge. Dolayısıyla tam bir mağduriyet bölgesi. Okul inşaat alanına taşınması gereken kumu ekip olarak biz çuvallarla taşıdık.

Türk kadınından büyük iyilik hareketi

Birkaç saatin sonunda azalmayan kum ve kalmayan güç ile tamamen umutsuzluğa düşmüştük ki yukarıdaki tepenin üstünden rengarenk kıyafetleri ile Lele kadınları ellerinde çuvalları ile bize doğru gelmeye başladı. Hepsi kum tepesine doğru gitti ve çuvallarına kum doldurdu.

Türk kadınından büyük iyilik hareketi

O gün birlikte çok çalıştık ve kum tepesini bitirdik.
Didem Sercan: Kars, Kozan'daki okul yapımı ve psikososyal destek çalışmalarında ailelerle görüşüp eğitimin önemini anlatarak ve onlara birer rol model olarak, okuldan alınmış 11 yaşındaki bir kız çocuğunun tekrar okula dönmesini sağladık.
Tuğçe Merve Aytaç: Ayten Hoca ve küçük bir öğrenci ekibi ile beraber Ağrı'ya gitmiştik. Doğubeyazıt'ta bir köy okuluna ihtiyaçları olan kışlık malzemeleri götürmüştük.

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