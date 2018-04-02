Ünlü devlet adamının eşi Kate Middleton'dan mı ilham alıyor?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju, Kate Middleton'ın stilini kopyalıyor iddiası. Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju'nun, İngiltere Prensi William'ın eşi Kate Middleton'ın stilini kopyaladığı iddia edildi. İngiliz The Sun gazetesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju'nun Cambridge Düşesi Kate Middleton'ınkine benzer kıyafetlerle birçok defa görüldüğünü, İngiltere Prensesi'nin moda anlayışını kendine örnek aldığını ileri sürdü. Kuzey Kore First Lady'si ile Cambridge Düşesi'nin düşünebileceğinizden çok daha fazla ortak noktası var ifadelerini kullanan gazete, eski şarkıcı Ri Sol-ju ile şu anda üçüncü çocuğuna hamile olan Düşes'in benzer stillerini derledi.. Diğer taraftan, 28 yaşındaki Kuzey Kore First Lady'sinin gizli batı hayranlığını bu şekilde gösterdiği öne sürüldü.. Güney Koreli tasarımcı Kim Myonghee ise konuyla ilgli olarak, Ri, bana göre kraliyet ailesinden gelen genç bir kadının stilini kopyalayarak statüsünü vurgulamaya çalışıyor ifadelerini kullandı..