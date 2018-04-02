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Ünlü devlet adamının eşi 'dan mı ilham alıyor?

Giriş Tarihi: 02.04.2018 14:53 Güncelleme Tarihi: 02.04.2018 14:55
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Ünlü devlet adamının eşi 'dan mı ilham alıyor?
Ünlü devlet adamının eşi Kate Middleton'dan mı ilham alıyor?

"Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju, 'ın stilini kopyalıyor" iddiası.

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Ünlü devlet adamının eşi 'dan mı ilham alıyor?
Ünlü devlet adamının eşi Kate Middleton'dan mı ilham alıyor?

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju'nun, İngiltere Prensi William'ın eşi 'ın stilini kopyaladığı iddia edildi.

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Ünlü devlet adamının eşi 'dan mı ilham alıyor?
Ünlü devlet adamının eşi Kate Middleton'dan mı ilham alıyor?

İngiliz The Sun gazetesi, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un eşi Ri Sol-ju'nun Cambridge Düşesi 'ınkine benzer kıyafetlerle birçok defa görüldüğünü, İngiltere Prensesi'nin moda anlayışını kendine örnek aldığını ileri sürdü.

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Ünlü devlet adamının eşi 'dan mı ilham alıyor?
Ünlü devlet adamının eşi Kate Middleton'dan mı ilham alıyor?

"Kuzey Kore First Lady'si ile Cambridge Düşesi'nin düşünebileceğinizden çok daha fazla ortak noktası var" ifadelerini kullanan gazete, eski şarkıcı Ri Sol-ju ile şu anda üçüncü çocuğuna hamile olan Düşes'in benzer stillerini derledi..

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Ünlü devlet adamının eşi 'dan mı ilham alıyor?
Ünlü devlet adamının eşi Kate Middleton'dan mı ilham alıyor?

Diğer taraftan, 28 yaşındaki Kuzey Kore First Lady'sinin gizli batı hayranlığını bu şekilde gösterdiği öne sürüldü..

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Ünlü devlet adamının eşi 'dan mı ilham alıyor?
Ünlü devlet adamının eşi Kate Middleton'dan mı ilham alıyor?

Güney Koreli tasarımcı Kim Myonghee ise konuyla ilgli olarak, "Ri, bana göre kraliyet ailesinden gelen genç bir kadının stilini kopyalayarak statüsünü vurgulamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı..

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Ünlü devlet adamının eşi 'dan mı ilham alıyor?
Ünlü devlet adamının eşi Kate Middleton'dan mı ilham alıyor?
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