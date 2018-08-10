Ünlü milyarder Kylie Jenner öyle bir değişti ki...

10 Ağustos 1997 doğumlu genç milyarder 21. yaşını kutluyor. 21 yaşında olmasına rağmen sayısız akranından daha zengin olan Kylie, pek çok başarılı iş insanından bile daha fazla para kazanıyor. Güzel kadının şirketinin yalnızca 1.5 yıl içerisinde 420 milyon dolar kazandığı belirtildi. Ayrıca Kylie Jenner, diğer kız kardeşlerini geçerek Kim'den sonra en çok kazanan aile üyesi oldu. Bir anda dünyanın en çok konuşulan isimlerinden birine dönüştü, bunu sadece sosyal medyayı doğru kullanarak başardı. 21.yaş gününü kardeşleriyle kutlayan Kylie Jenner yeni stiliyle dikkat çekti.