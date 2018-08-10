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Ünlü milyarder öyle bir değişti ki...

Giriş Tarihi: 10.08.2018 11:38 Güncelleme Tarihi: 10.08.2018 11:46
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Ünlü milyarder öyle bir değişti ki...
Ünlü milyarder Kylie Jenner öyle bir değişti ki...

10 Ağustos 1997 doğumlu genç milyarder 21. yaşını kutluyor.

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Ünlü milyarder öyle bir değişti ki...
Ünlü milyarder Kylie Jenner öyle bir değişti ki...

21 yaşında olmasına rağmen sayısız akranından daha zengin olan Kylie, pek çok başarılı iş insanından bile daha fazla para kazanıyor.

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Ünlü milyarder öyle bir değişti ki...
Ünlü milyarder Kylie Jenner öyle bir değişti ki...

Güzel kadının şirketinin yalnızca 1.5 yıl içerisinde 420 milyon dolar kazandığı belirtildi.

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Ünlü milyarder öyle bir değişti ki...
Ünlü milyarder Kylie Jenner öyle bir değişti ki...

Ayrıca , diğer kız kardeşlerini geçerek Kim'den sonra en çok kazanan aile üyesi oldu.

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Ünlü milyarder öyle bir değişti ki...
Ünlü milyarder Kylie Jenner öyle bir değişti ki...

Bir anda dünyanın en çok konuşulan isimlerinden birine dönüştü, bunu sadece sosyal medyayı doğru kullanarak başardı.

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Ünlü milyarder öyle bir değişti ki...
Ünlü milyarder Kylie Jenner öyle bir değişti ki...
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Ünlü milyarder öyle bir değişti ki...
Ünlü milyarder Kylie Jenner öyle bir değişti ki...

21.yaş gününü kardeşleriyle kutlayan yeni stiliyle dikkat çekti.

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