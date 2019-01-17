Ünlü şarkıcıdan iddialı açıklama! Daha fazla çocuk istiyorum...

Amerikalı şarkıcı Ciara, gelecek planlarıyla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu... Amerikalı şarkıcı Ciara, gelecek planlarıyla ilgili, 'Stadyumlarda konser vermek ve daha fazla çocuk sahibi olmak istiyorum' dedi. . Eşi Russell Wilson'ın her daim kendisini desteklediğini belirten şarkıcı Ciara, 'Onun sayesinde kendimi daha iyi bir kadın gibi hissediyorum. Evlilik tam da böyle bir şey. Birbirinizi karşılıklı iyileştiriyorsunuz' dedi. Gelecek planlarından da bahseden iki çocuk annesi Ciara, 'Stadyumlarda konser vermek ve daha fazla çocuk sahibi olmak istiyorum' şeklinde konuştu.. 33 yaşındaki şarkıcı, kadınların son önemde birbirine destek olduğunu söyleyerek, 'Michelle Obama, bu konuda korkusuzluğu ve güç veren sözleriyle bize önder oldu... Serena Williams da benim iyi arkadaşımdır. O da ne hissettiğini söyleme konusunda son derece cesurdur ve savaşmaktan korkmaz' açıklamasını yaptı..