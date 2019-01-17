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  • Ünlü şarkıcıdan iddialı açıklama! Daha fazla çocuk istiyorum...

Ünlü şarkıcıdan iddialı açıklama! Daha fazla çocuk istiyorum...

Amerikalı , gelecek planlarıyla ilgili iddialı açıklamalarda bulundu...

Giriş Tarihi: 17.01.2019 12:40 Güncelleme Tarihi: 17.01.2019 12:42
Ünlü şarkıcıdan iddialı açıklama! Daha fazla çocuk istiyorum...

Amerikalı , gelecek planlarıyla ilgili, "Stadyumlarda konser vermek ve daha fazla çocuk sahibi olmak istiyorum" dedi.

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Ünlü şarkıcıdan iddialı açıklama! Daha fazla çocuk istiyorum...

Eşi Russell Wilson'ın her daim kendisini desteklediğini belirten , "Onun sayesinde kendimi daha iyi bir kadın gibi hissediyorum. Evlilik tam da böyle bir şey. Birbirinizi karşılıklı iyileştiriyorsunuz" dedi.

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Ünlü şarkıcıdan iddialı açıklama! Daha fazla çocuk istiyorum...

Gelecek planlarından da bahseden iki çocuk annesi , "Stadyumlarda konser vermek ve daha fazla çocuk sahibi olmak istiyorum" şeklinde konuştu..

Ünlü şarkıcıdan iddialı açıklama! Daha fazla çocuk istiyorum...

33 yaşındaki , kadınların son önemde birbirine destek olduğunu söyleyerek, "Michelle Obama, bu konuda korkusuzluğu ve güç veren sözleriyle bize önder oldu...

Ünlü şarkıcıdan iddialı açıklama! Daha fazla çocuk istiyorum...

Serena Williams da benim iyi arkadaşımdır. O da ne hissettiğini söyleme konusunda son derece cesurdur ve savaşmaktan korkmaz" açıklamasını yaptı..

Ünlü şarkıcıdan iddialı açıklama! Daha fazla çocuk istiyorum...
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Ünlü şarkıcıdan iddialı açıklama! Daha fazla çocuk istiyorum...
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