Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları şaşırtıyor!

Her hareketleri manşet olan, giydikleri günlerce konuşulan ünlü isimleri çok az kişi yakından görebiliyor. Instagram'da ssstructure isimli bir kullanıcı ünlülerin yakınlaştırılarak çekilen fotoğraflarını yayınlıyor. Ve yayınladığı fotoğraflardaki detaylar, hepimizin aklındaki ünlü profilini alaşağı ediyor. Ünlülerin makyajla bile kapatılamayan kusurları bu fotoğraflarda daha da ortaya çıkıyor.