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yakın çekim fotoğrafları şaşırtıyor!

Beyazperdede televizyonlarda hayranlıkla izlediğimiz ünlü isimlerin yakın çekim fotoğraflarını gördüğünüzde gözlerinize inanamayacaksınız!

Giriş Tarihi: 06.10.2018 12:49 Güncelleme Tarihi: 06.10.2018 12:52
Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları şaşırtıyor!

Her hareketleri manşet olan, giydikleri günlerce konuşulan ünlü isimleri çok az kişi yakından görebiliyor. Instagram'da ssstructure isimli bir kullanıcı yakınlaştırılarak çekilen fotoğraflarını yayınlıyor. Ve yayınladığı fotoğraflardaki detaylar, hepimizin aklındaki ünlü profilini alaşağı ediyor. Ünlülerin makyajla bile kapatılamayan kusurları bu fotoğraflarda daha da ortaya çıkıyor.

Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları şaşırtıyor!

Adriana Lima

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Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları şaşırtıyor!

Al Pacino

Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları şaşırtıyor!

Anne Hathaway

Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları şaşırtıyor!

Brad Pitt

Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları şaşırtıyor!

Bradley Cooper

Ünlülerin yakın çekim fotoğrafları şaşırtıyor!

Bruce Willis

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