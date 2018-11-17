Yatakta bulup sahiplendirdiler! Son halini görünce inanamadı...

İşinden eve dönen bir adam yataklarında bulduğu yeni doğmuş sincabı gördüğünde gözlerine inanamadı. Tek başına yaşayamacağı için sahiplendirilen sincabın birkaç ay sonraki görüntüsü duygulandırdı Dışarıdan eve dönen bir adam, yatağının üzerinde kurumuş dallardan yapılan sincap yuvası gördüğünde gözlerine inanamadı. Duruma müdahale eden yaban hayatı görevlileri sincap yavruları ile anneyi bir araya getirmek için çabaladı. Ancak yuva kurma ile meşgul olan annenin yavrularını alma gibi bir niyeti yok gibi görünüyordu. Sonunda anne sincap yavrularının yanına gitmeyi bıraktı. Annesiz kalan iki yavrudan sadece bir tanesi hayatta kalmayı başarabildi. Neyse ki Thumbelina adı verilen sincap Christina ve Michael'ın sahiplenmesiyle yeni hayatına adım attı.