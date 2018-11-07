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Yeniden kendini gösteren trend:

Giriş Tarihi: 07.11.2018 12:06 Güncelleme Tarihi: 07.11.2018 12:11
Yeniden kendini gösteren trend: Ekose

Ekoseler bambaşka halleriyle sokaktalar!...

İskoçya'dan günümüze uzanan, renkleriyle ve boyutlarıyla her sezon farklı şekillerde kıyafetlerle buluşan desen, kış sokak sının da olmazsa olmazlarından. Bazen bir kabanla, bazen bir etekle ya da pantolonla, bazense bambaşka bir şekilde şallarla veya kazaklarla kusursuz ahengi yakalıyorlar. Eskiden beri varlığını sürdüren bu deseni önceki yıllarda klasik formlarıyla görürken, şimdilerde çok farklı desenlerle kombin yapılmış halleriyle, bambaşka renkleriyle ve boyutlarıyla, aslında hayal gücümüzü harekete geçirecek, bize ilham kaynağı olacak şekilde görüyoruz. Bunun temelinde de değişen moda akımlarıyla birlikte sıradışılığın, yaratıcılığın ve klasik kombinlerden uzaklaşma isteğinin olduğunu düşünüyorum.

İşte 2018-2019'un yeni trendi ekose....

Yeniden kendini gösteren trend: Ekose
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Yeniden kendini gösteren trend: Ekose
Yeniden kendini gösteren trend: Ekose
Yeniden kendini gösteren trend: Ekose
Yeniden kendini gösteren trend: Ekose
Yeniden kendini gösteren trend: Ekose
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