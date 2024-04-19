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2024 güncel vizesiz ülkeler listesi! Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor
Giriş Tarihi: 19.04.2024 08:41
Güncelleme Tarihi: 19.04.2024
09:05
2024 güncel vizesiz ülkeler listesi! Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor
Seyahat planlarınız varsa, rotanızı yepyeni yerlere çevirmenin vakti geldi. Üstelik yalnızca "kimliğinizle" girebileceğiniz ülkeler ne pasaport şartı arıyor ne de vize. Yalnızca uçak bileti alıp gidebileceğiniz o ülkeler yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. İşte o ülkeler...