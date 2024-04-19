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Haberler Keşfet 2024 güncel vizesiz ülkeler listesi! Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor
Giriş Tarihi: 19.04.2024 08:41 Güncelleme Tarihi: 19.04.2024 09:05

2024 güncel vizesiz ülkeler listesi! Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor

Seyahat planlarınız varsa, rotanızı yepyeni yerlere çevirmenin vakti geldi. Üstelik yalnızca "kimliğinizle" girebileceğiniz ülkeler ne pasaport şartı arıyor ne de vize. Yalnızca uçak bileti alıp gidebileceğiniz o ülkeler yepyeni bir dünyanın kapılarını aralıyor. İşte o ülkeler...

2024 güncel vizesiz ülkeler listesi! Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor

Yanınıza yalnızca kimliğinizi alarak seyahat edebileceğiniz ülkeler, konforlu bir tatilin yanı sıra yeni yerler keşfetmenin de formülü. "Hangi ülkelere kimlikle gidebilirim?" diye soranlara cevabı...

2024 güncel vizesiz ülkeler listesi! Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor

KİMLİKLE SEYAHAT EDİLEBİLEN ÜLKELER

AZERBAYCAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

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2024 güncel vizesiz ülkeler listesi! Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor

GÜRCİSTAN

90 gün vizesiz

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz

2024 güncel vizesiz ülkeler listesi! Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

KKTC'ye kimlikle seyahat yapılabiliyor.

2024 güncel vizesiz ülkeler listesi! Bu ülkelere Türk vatandaşları yalnızca kimliği ile gidebiliyor

MOLDOVA

180 günde 90 günü aşmayacak şekilde vizesiz.

Pasaporta ihtiyaç duymadan kimlik kartıyla da giriş yapabiliyorsunuz.

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