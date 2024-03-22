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Haberler Keşfet Emekli maaşı zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yappılacak mı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:08 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 14:08

Emekli maaşı zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yappılacak mı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşı zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini korurken 2024 Temmuz zammı öncesinde emekli maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda emekliye ek zam son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklamaları sonrası gözler emeklilerle ilgili yapılacak düzenleme ve desteklere çevrildi. Taban ve kök maaş ile ilgili değişiklikler tartışılırken çalışılan günün de emekli maaşı üzerinde etkili olması gündemde. Konu ile ilgili Başkan Erdoğan son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, Emekliye ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar…

Emekli maaşı zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yappılacak mı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşın geliri Temmuz zammı ile artış yaşayacak. Emekli zammı 2024 Temmuz - Aralık dönemi için yeniden hesaplanıyor. Bu sebeple emekli maaşı zammı son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Öte yandan emekliye ek zam haberleri gündemdeki yerini aldı. Emekliler yılına özel yeni düzenlemeler yapılacağı kaydedilmişti. AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'den 16 milyon emekliyi ilgilendiren açıklama geldi. Ara zam düzenlemesi için Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklamaları yakın takibe alınmış durumda. Peki, Emekliye ek zam var mı, yok mu, ara zam yapılacak mı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, kaç TL? İşte, konu ile ilgili tüm merak edilenler…

Emekli maaşı zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yappılacak mı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Ocak-Haziran döneminde geçerli olan emekli zam oranı, yüzde 11,68'lik ek zam ile yüzde 49,25' çıkarılmıştı. En düşük emekli maaşı da 10 bin liraya yükseltilmişti.

Bayram ikramiyelerine ise yüzde 50 zam yapıldı. Buna göre 2024 yılında emeklilere iki bayram için toplam 6 bin TL ödenecek.

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Emekli maaşı zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yappılacak mı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİYE EK ZAM VAR MI, YOK MU, YAPILACAK MI?

Temmuz zammı için geri sayıma geçilirken emekliler yılına özel yeni düzenlemelerin masada yer aldığı belirtildi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklamaları sonrası gözler emeklilerle ilgili yapılacak düzenleme ve desteklere çevrildi.

Taban maaş ve kök maaş ile ilgili değişiklikler tartışılırken, çalışılan günün de emekli maaşında etkili olması konuşuluyor. Öte yandan Aile Bakanlığı'nın emekli kart projesi de gündemde yer alıyor.

Emekli maaşı zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yappılacak mı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

EMEKLİLER İÇİN YENİ DÜZENLEMELER GELİYOR!

Bu yılın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından emekliler yılı ilan edilmesinin ardından destekler bununla da sınırlı kalmayacak.

Sabah'tan Faruk Erdem'in haberine göre;

Emeklilerin hayatını kolaylaştıracak, yaşam standartlarını yukarı çekecek, gelirlerini artıracak birçok düzenleme ve değişiklik de gündeme gelecek.

Emekli maaşı zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yappılacak mı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

YENİ FORMÜLLER MASADA!

Üzerinde çalışılan desteklerden birinin kök maaşların yükseltilmesinin olduğu belirtiliyor. Bilindiği üzere birçok emekli, asgari ücretle çalışması ya da 3.600 kısmi emeklilik 1.800 gün malulen emeklilik gibi sebeplerle düşük maaş alıyor.

Bu emeklilere yapılan seyyanen artış ile birlikte kök maaşları taban maaş olan 10 bin liraya tamamlanıyor. Böylece kök maaşı kaç lira olursa olsun tüm emekliler en az 10 bin lira maaş alıyor.

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