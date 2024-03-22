Emekli maaşı zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yappılacak mı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

YENİ FORMÜLLER MASADA!

Üzerinde çalışılan desteklerden birinin kök maaşların yükseltilmesinin olduğu belirtiliyor. Bilindiği üzere birçok emekli, asgari ücretle çalışması ya da 3.600 kısmi emeklilik 1.800 gün malulen emeklilik gibi sebeplerle düşük maaş alıyor.

Bu emeklilere yapılan seyyanen artış ile birlikte kök maaşları taban maaş olan 10 bin liraya tamamlanıyor. Böylece kök maaşı kaç lira olursa olsun tüm emekliler en az 10 bin lira maaş alıyor.