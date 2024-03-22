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Emekli maaşı zammı son dakika: Emekliye ek zam var mı, yappılacak mı, SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:08
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
14:08
Emekli maaşı zammı son dakika haberleri gündemdeki yerini korurken 2024 Temmuz zammı öncesinde emekli maaşlarına ara zam yapılıp yapılmayacağı merak ediliyor. Bu kapsamda emekliye ek zam son durum gelişmeleri yakından takip ediliyor. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ve AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin'in açıklamaları sonrası gözler emeklilerle ilgili yapılacak düzenleme ve desteklere çevrildi. Taban ve kök maaş ile ilgili değişiklikler tartışılırken çalışılan günün de emekli maaşı üzerinde etkili olması gündemde. Konu ile ilgili Başkan Erdoğan son dakika açıklaması bekleniyor. Peki, Emekliye ek zam var mı, yok mu, yapılacak mı, SSK Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar…