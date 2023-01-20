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Haberler Keşfet EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ GÖNDER PAYLAŞ 2023 | Dualı, ayetli, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!
Giriş Tarihi: 20.01.2023 13:23 Güncelleme Tarihi: 20.01.2023 13:23

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ GÖNDER PAYLAŞ 2023 | Dualı, ayetli, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

Hayırlı Cumalar mesajları 20 Ocak Cuma günü de sabah saatlerinden itibaren araştırılmaya başlandı. İslam aleminde bayram olarak kabul edilen bu mübarek günde Müslümanlar, camilerde namazlarını eda etmek için bir araya geliyor. Sevdiklerine ve yakınlarına Cumanız Mübarek Olsun dileklerini iletmek isteyenler ise bu noktada en güzel ve resimli Cuma mesajları ve sözleri araştırması yapıyor. Biz de sizler için sabah.com.tr olarak hadisli, dualı, ayetli, anlamlı, kısa, uzun, farklı, resimli, en yeni ve en güzel Cuma mesajları ve sözleri seçeneklerini derledik. İşte, 20 Ocak 2023'e özel en güzel, ayetli, dualı, hadisli ve resimli Cuma mesajları galerisi ve dini sözleri ile Cumanız Mübarek Olsun sözleri…

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ GÖNDER PAYLAŞ 2023 | Dualı, ayetli, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

Bir mübarek Cuma günü daha gelip çatarken Cuma mesajları resimli seçenekleriyle araştırılıyor. Sabah saatlerinden itibaren eşe, dosta, aileye, tanıdıklara Hayırlı Cumalar mesajı gönderilmeye başlandı. Bolca ibadet ve dua edilerek geçirilen bu özel günde sevdiklerine ve yakınlarına Cumanız Mübarek Olsun dilemek isteyen Müslümanlar, resimli Cuma mesajları ve sözleri için arama motorlarına yöneldi. Whatsapp, Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları üzerinden paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajları hadisli, dualı, ayetli seçenekleriyle sabah.com.tr'de… İşte, 20 Ocak 2023 en farklı ve en yeni Cuma mesajları ve sözleri seçenekleri ile Hayırlı Cumalar mesajı görselleri…

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ GÖNDER PAYLAŞ 2023 | Dualı, ayetli, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

RESİMLİ CUMA MESAJLARI 2023

O Rab ki, yeri sizin için bir döşek, göğü de (kubbemsi) bir tavan yaptı. Gökten su indirerek onunla, size besin olsun diye (yerden) çeşitli ürünler çıkardı. Artık bunu bile bile Allah'a şirk koşmayın. (Bakara -22.)" Cuma gününüz bin mübarek olsun.

Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı Cumalar.

Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek gün hürmetine günahlarımızı af buyursun. Bizlere esenlik versin. Selam ve dua ile… Hayırlı Cumalar.

Ey Rabbim… Sen'den dünya ve ahirette af ve afiyet diliyoruz. Her türlü semavi ve arzi afet ve belaları üzerimizden uzaklaştırmanı istiyoruz. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah…

"Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra, kalplerimizi eğriltme. Bize tarafından rahmet bağışla. Lütfu en bol olan Sensin." Al-i İmran Suresi -8-

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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ GÖNDER PAYLAŞ 2023 | Dualı, ayetli, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

Ya Rabbi! Sana açılan elleri, sana yönelen gönülleri, sana bükülen boyunları, sana yalvaran dilleri, ne olur boş çevirme, amin. Hayırlı nurlu cumalar.

Yükü sevgi, özü saygı, gücü barış, süsü hoşgörü olan mübarek dinimizin seçtiği haftanın özel günü olan cumanızı kutlarım.

Rabbim sen unutan kullarından etme bizi, dara düşünce hatırlayan kullardan etme bizi yüce rabbim seni her vakit anan kullardan eyle bizi. Cumanız mübarek olsun.

Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.

Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.

Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki kurtuluşa eresiniz(Cuma suresi 9-10)

Ya Resullullah! Aman yarabbi ya Rabbena her halimiz malumdur sana, gece gündüz yalvarırım sana. Her zaman sana muhtacım, cemalini göster bana.

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EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ GÖNDER PAYLAŞ 2023 | Dualı, ayetli, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

EN YENİ CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ

Esirgeyen ve Bağışlayan Allah'ın adıyla "Her türlü hamd ve övgü, kuluna Kitab'ı indiren ve onda hiçbir yanlışlığa yer vermeyen Allah'a mahsustur." (Kehf, 18/1) Dualarınızın kabul olması dileğiyle.

Gül sevginin tacıdır, her bahar gül taçlanır. O Gül ki Muhammed'i hatırlatır. Onu hatırlayana gül koklatır. Gül kokulu, sevgi dolu nice Cumalara. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Umutsuz kapılar vardır açılmaz, Rabbimin kapısı büyüktür, kapanmaz. Sen umudunu kaybetme Rabbim kulunu bırakmaz. Hayırlı Cumalar.

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı Cumalar dilerim.

Allah'tan bir dua gibi, Peygamber'den bir armağan gibi sevabınız bol olsun! Cumanız mübarek olsun.

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI VE SÖZLERİ GÖNDER PAYLAŞ 2023 | Dualı, ayetli, hadisli, resimli Cuma mesajları ile Hayırlı Cumalar dilekleri!

Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun. Amin! Hayırlı Cumalar dilerim.

Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun!

Allahım azabından rızana, affına, senden yine sana sığınıyorum. Sen kendini yücelttiğin gibi ben seni yüceltemem. Allahım doğu ile batıyı birbirinden uzak tuttuğun gibi bizi de günahlardan uzak tut. Selam ve Dua ile Hayırlı Cumalar.

Ya Rab… Hesap günü amel defterlerimizi sağ tarafımızdan ver… Solumuzdan ve arkamızdan verip bizi mahcup eyleme. Amin! Hayırlı Cumalar.

Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Hayırlı Cumalar.

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