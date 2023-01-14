Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada 34 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın hizmete gireceği tarihi duyurdu. İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada ulaşılabileceğini aktaran Bakan Adil Karaismailoğlu2nun açıklamalarının ardından metronun açılacağı tarih merak edilerek İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak, durakları neler, nerelerden geçiyor? Şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. İstanbul Havalimanı metrosu açılış tarihi ve tüm bilgiler.