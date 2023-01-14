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Giriş Tarihi: 14.01.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 06:28

İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? İstanbul Havalimanı metrosu nerede, durakları neler?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu yaptığı açıklamada 34 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın hizmete gireceği tarihi duyurdu. İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada ulaşılabileceğini aktaran Bakan Adil Karaismailoğlu2nun açıklamalarının ardından metronun açılacağı tarih merak edilerek İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak, durakları neler, nerelerden geçiyor? Şeklindeki sorular üzerinden bilgi sahibi olunmaya çalışılıyor. İstanbul Havalimanı metrosu açılış tarihi ve tüm bilgiler.

İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? İstanbul Havalimanı metrosu nerede, durakları neler?

İstanbul Havalimanı metrosunun açılacağı tarih Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu tarafından açıklandı. Son dakika açıklamasının ardından metroyu kullanacak olanlar detayları öğrenmek isteyerek İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak, durakları neler, nerelerden geçiyor? Şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK, DURAKLARI NELER, NERELERDEN GEÇİYOR?

İşte tüm detaylar;

İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? İstanbul Havalimanı metrosu nerede, durakları neler?

İSTANBUL HAVALİMANI METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nı 22 Ocak Pazar günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle hizmete açacaklarını bildirdi.

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İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? İstanbul Havalimanı metrosu nerede, durakları neler?

Karaismailoğlu, Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda incelemelerde bulunmasının ardından İstanbul Havalimanı Metro İstasyonu'nda yaptığı açıklamada, 34 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı metrosunun açılışına günler kaldığını belirtti.

İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? İstanbul Havalimanı metrosu nerede, durakları neler?

İSTANBUL HAVALİMANI DURAKLARI NELER - NERELERDEN GEÇİYOR?

Beşiktaş (Gayrettepe)-Kağıthane-Eyüp (Göktürk)-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nda 9 istasyon bulunduğunu, hattın Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerinden geçeceğini ve 8 istasyonla günlük 800 bin yolcuya hizmet edecek kapasitede olduğunu bildiren Karaismailoğlu, İstanbul Havalimanı'na, metro hattının Mecidiyeköy-Mahmutbey Metro Hattı entegrasyonu sayesinde tüm raylı sistemlerle doğrudan, güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşmanın mümkün olacağını söyledi.

İstanbul Havalimanı metrosu ne zaman açılacak? İstanbul Havalimanı metrosu nerede, durakları neler?

"Hattın işletmeye açılmasıyla İstanbul Havalimanı'na Kağıthane'den sadece 24 dakikada, Göktürk'ten 12 dakikada ulaşılabilecektir" diyen Karaismailoğlu, hattın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye'de ilk defa bir metro projesinde 10 adet tünel açma makinasının aynı anda çalıştığını aktardı.

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