2018'in en çok kazanan oyuncuları açıklandı

Forbes dergisi 2018 yılının en çok kazanan oyuncularını açıkladı. İşte o oyuncular. Forbes, 2018'in en çok kazanan oyuncularını açıkladı. 2018'de en çok kazanan ilk 10 aktörün toplam gelirleri 784 milyon doları, yani yaklaşık 5 milyar TL'yi buluyor. Aynı dönemde kadın oyuncular 186 milyon dolar gelir elde etti. İşte 2018 yılının en çok kazanan aktör ve aktrislerinin yıllık kazançları... EN ÇOK KAZANAN ERKEK OYUNCULAR 10. Chris Evans 34 milyon dolar 9. Salman Khan 38,5 milyon dolar 8. Adam Sandler 39,5 milyon dolar 7. Akshay Kumar 40,5 milyon dolar 6. Will Smith 42 milyon dolar