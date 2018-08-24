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2018'in en çok kazanan ları açıklandı

Forbes dergisi 2018 yılının en çok kazanan larını açıkladı. İşte o oyuncular.

Giriş Tarihi: 24.08.2018 14:50 Güncelleme Tarihi: 24.08.2018 14:54
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2018'in en çok kazanan ları açıklandı
2018'in en çok kazanan oyuncuları açıklandı
Forbes, 2018'in en çok kazanan larını açıkladı. 2018'de en çok kazanan ilk 10 aktörün toplam gelirleri 784 milyon doları, yani yaklaşık 5 milyar TL'yi buluyor. Aynı dönemde kadın oyuncular 186 milyon dolar gelir elde etti.
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2018'in en çok kazanan ları açıklandı
2018'in en çok kazanan oyuncuları açıklandı
İşte 2018 yılının en çok kazanan aktör ve aktrislerinin yıllık kazançları...
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2018'in en çok kazanan ları açıklandı
2018'in en çok kazanan oyuncuları açıklandı

EN ÇOK KAZANAN ERKEK OYUNCULAR

10. Chris Evans

34 milyon dolar

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2018'in en çok kazanan ları açıklandı
2018'in en çok kazanan oyuncuları açıklandı
9. Salman Khan

38,5 milyon dolar
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2018'in en çok kazanan ları açıklandı
2018'in en çok kazanan oyuncuları açıklandı
8. Adam Sandler

39,5 milyon dolar
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2018'in en çok kazanan ları açıklandı
2018'in en çok kazanan oyuncuları açıklandı
7. Akshay Kumar

40,5 milyon dolar
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2018'in en çok kazanan ları açıklandı
2018'in en çok kazanan oyuncuları açıklandı
6. Will Smith

42 milyon dolar
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