70. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu

'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri'ni kazananlar ödüllerini aldı. 'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen Emmy Ödülleri'ni kazananlar ödüllerini aldı. 70. Emmy Ödülleri sahiplerini buldu, ödül gecesine The Marvelous Mrs. Maisel damga vurdu! İşte Colin Jost ve Michael Che'nin sunuculuğunda gerçekleştirilen törende ödülleri kazananlar: En İyi Drama: Game of Thrones En İyi Komedi: The Marvelous Mrs. Maisel En İyi Mini Dizi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story En İyi TV Filmi: Black Mirror: USS Callister En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Matthew Rhys (The Americans)