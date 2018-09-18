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70. 'nde kazananlar belli oldu

'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 'ni kazananlar ödüllerini aldı.

Giriş Tarihi: 18.09.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 18.09.2018 11:59
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70. 'nde kazananlar belli oldu
70. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu

'Televizyonun Oscarları' olarak nitelendirilen 'ni kazananlar ödüllerini aldı.

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70. 'nde kazananlar belli oldu
70. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu

70. sahiplerini buldu, ödül gecesine The Marvelous Mrs. Maisel damga vurdu! İşte Colin Jost ve Michael Che'nin sunuculuğunda gerçekleştirilen törende ödülleri kazananlar:

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70. 'nde kazananlar belli oldu
70. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu

En İyi Drama: Game of Thrones

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70. 'nde kazananlar belli oldu
70. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu

En İyi Komedi: The Marvelous Mrs. Maisel

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70. 'nde kazananlar belli oldu
70. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu

En İyi Mini Dizi: The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

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70. 'nde kazananlar belli oldu
70. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu

En İyi TV Filmi: Black Mirror: USS Callister

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70. 'nde kazananlar belli oldu
70. Emmy Ödülleri'nde kazananlar belli oldu

En İyi Erkek Oyuncu (Drama): Matthew Rhys (The Americans)

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