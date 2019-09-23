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  • 71. Emmy Ödülleri gecesine böyle damga vurdu! İşte 71. Emmy Ödülleri gecesinden dikkat çeken görüntüler...

71. gecesine böyle damga vurdu! İşte 71. gecesinden dikkat çeken görüntüler...

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen ve Amerikan televizyon yapımlarına verilen bu akşam 'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 71'inci kez sahiplerini buldu. Dağıtılan ödüllere damgasını vuran dizi Game of Thrones (Taht Oyunları) oldu. Tam 32 dalda aday gösterilen dizi, en iyi drama dalında ödül kazandı. Fleabag ve Chernobyl geceye damgasını vuran diğer yapımlar oldu. Geceye damga vuran dizilerden biri olan Fleageb'in yıldızlarından Phoebe Waller-Bridge, aynı dalın iddialı isimlerinden biri olan Julia Louis-Dreyfus'u geride bırakarak En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü kazandı. Phoebe Waller-Bridge'in sahneye çıkışı ise geceye damga vurdu.

Giriş Tarihi: 23.09.2019 10:38 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 10:43
71. Emmy Ödülleri gecesine böyle damga vurdu! İşte 71. Emmy Ödülleri gecesinden dikkat çeken görüntüler...

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen ve Amerikan televizyon yapımlarına verilen bu akşam 'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 71'inci kez sahiplerini buldu. Dağıtılan ödüllere damgasını vuran dizi Game of Thrones (Taht Oyunları) oldu. Tam 32 dalda aday gösterilen dizi, en iyi drama dalında ödül kazandı. Fleabag ve Chernobyl geceye damgasını vuran diğer yapımlar oldu. Geceye damga vuran dizilerden biri olan Fleageb'in yıldızlarından Phoebe Waller-Bridge, aynı dalın iddialı isimlerinden biri olan Julia Louis-Dreyfus'u geride bırakarak En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü kazandı. Phoebe Waller-Bridge'in sahneye çıkışı ise geceye damga vurdu.

71. Emmy Ödülleri gecesine böyle damga vurdu! İşte 71. Emmy Ödülleri gecesinden dikkat çeken görüntüler...

Gecenin kırmızı halısı bir yana tören sırasında ilginç anlar da yaşandı.

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71. Emmy Ödülleri gecesine böyle damga vurdu! İşte 71. Emmy Ödülleri gecesinden dikkat çeken görüntüler...

Özellikle de bir kadın oyuncu teşekkür konuşmasında sektördeki ücret eşitsizliğine dikkat çekti. İşte törenden ilginç anlar.

71. Emmy Ödülleri gecesine böyle damga vurdu! İşte 71. Emmy Ödülleri gecesinden dikkat çeken görüntüler...

Geceye damga vuran dizilerden biri olan Fleageb'in yıldızlarından Phoebe Waller-Bridge, aynı dalın iddialı isimlerinden biri olan Julia Louis-Dreyfus'u geride bırakarak En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü kazandı.

71. Emmy Ödülleri gecesine böyle damga vurdu! İşte 71. Emmy Ödülleri gecesinden dikkat çeken görüntüler...

"Oyunculuğun her zaman çok zor ve acılı bir meslek olduğunu düşünüyorum" diyen yıldız, ödülünü almak için sahneye çığlıklar atarak çıktı. ynı ödülü kazanan Louis-Dreyfus yerine En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü kazanan Waller-Bridge, konuşmasında,

71. Emmy Ödülleri gecesine böyle damga vurdu! İşte 71. Emmy Ödülleri gecesinden dikkat çeken görüntüler...

"Hayır! Aman Tanrım, hayır! Teşekkürler! Oyunculuğu çok zor ve acılı buldum hep. Ama buna değdi. Yıllardır izlediğim ve güldüğüm bu inanılmaz oyuncularla birlikte aday gösterildiğim için teşekkür ederim. Bunun benim için anlamı çok büyük" dedi.

71. Emmy Ödülleri gecesine böyle damga vurdu! İşte 71. Emmy Ödülleri gecesinden dikkat çeken görüntüler...

Fasse- Verdon adlı yapımdaki performansıyla ödül kazanan Michelle Williams, "tatlı-sert" bir ödül konuşması yaptı. Güzel oyuncu, ödülü kabul konuşmasında sektörde kadın ve erkek oyuncular arasındaki ücret farkını eleştirdi

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