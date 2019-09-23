71. Emmy Ödülleri gecesine böyle damga vurdu! İşte 71. Emmy Ödülleri gecesinden dikkat çeken görüntüler...

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen ve Amerikan televizyon yapımlarına verilen Emmy Ödülleri bu akşam Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 71'inci kez sahiplerini buldu. Dağıtılan ödüllere damgasını vuran dizi Game of Thrones (Taht Oyunları) oldu. Tam 32 dalda aday gösterilen dizi, en iyi drama dalında ödül kazandı. Fleabag ve Chernobyl geceye damgasını vuran diğer yapımlar oldu. Geceye damga vuran dizilerden biri olan Fleageb'in yıldızlarından Phoebe Waller-Bridge, aynı dalın iddialı isimlerinden biri olan Julia Louis-Dreyfus'u geride bırakarak En İyi Kadın Komedi Oyuncusu Ödülü'nü kazandı. Phoebe Waller-Bridge'in sahneye çıkışı ise geceye damga vurdu.