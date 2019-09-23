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  • 71. Emmy Ödülleri'nin (Emmy 2019) kazananları belli oldu

71. 'nin (Emmy 2019) kazananları belli oldu

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen ve Amerikan televizyon yapımlarına verilen bu akşam 'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 71'inci kez sahiplerini buldu. Final bölümü seyirciler tarafından eleştirilse de 71. Emmy Ödülleri'ne Yaratıcı Emmy Ödülleri ile birlikte 32 dalda aday gösterilen Game of Thrones, En İyi Drama Dizisi seçildi. Dizideki performansıyla Peter Dinklage, dördüncü kez En İyi Yardımcı Emmy Ödülü'nü aldı. Pose dizisindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu seçilen Billy Porter,Phoebe Waller-Bridge, aynı ödülü sekiz kez alan rakibi Julia Louis-Dreyfus'u yenerek En Komedi Oyuncusu seçildi. Drama dalında En İyi Kadın Oyuncu seçilen Jodie Comer, gecenin sürprizlerinden oldu. Ödüle kendisi de şaşıran Comer, kazanacağını tahmin etmediği için törene anne ve babasını davet etmediğini itiraf etti. İşte 2019 Emmy Ödülleri'nin kazananları..

Giriş Tarihi: 23.09.2019 15:59 Güncelleme Tarihi: 23.09.2019 16:43
71. Emmy Ödülleri'nin (Emmy 2019) kazananları belli oldu

Televizyon dünyasının Oscar'ları olarak kabul edilen ve Amerikan televizyon yapımlarına verilen bu akşam 'taki Microsoft Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle 71'inci kez sahiplerini buldu. Final bölümü seyirciler tarafından eleştirilse de 71. Emmy Ödülleri'ne Yaratıcı Emmy Ödülleri ile birlikte 32 dalda aday gösterilen Game of Thrones, En İyi Drama Dizisi seçildi.

71. Emmy Ödülleri'nin (Emmy 2019) kazananları belli oldu

EN İYİ DRAMA
KAZANAN
Game of Thrones

DİĞER ADAYLAR

Better Call Saul
Bodyguard
Killing Eve
Ozark
Pose
Succession
This Is Us

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71. Emmy Ödülleri'nin (Emmy 2019) kazananları belli oldu

EN İYİ KOMEDİ
KAZANAN
Fleabag

DİĞER ADAYLAR

Barry
Russian Doll
Schitt's Creek
The Good Place
The Marvelous Mrs. Maisel
Veep

71. Emmy Ödülleri'nin (Emmy 2019) kazananları belli oldu

EN OYUNCU (DRAMA)
KAZANAN
Jodie Comer (Killing Eve)

DİĞER ADAYLAR

Emilia Clarke (Game of Thrones)
Robin Wright (House of Cards)
Viola Davis (How To Get Away With Murder)
Sandra Oh (Killing Eve)
Mandy Moore (This Is Us)
Laura Linney (Ozark)

71. Emmy Ödülleri'nin (Emmy 2019) kazananları belli oldu

EN İYİ (DRAMA)
KAZANAN
Billy Porter (Pose)

DİĞER ADAYLAR

Bob Odenkirk (Better Call Saul)
Kit Harington (Game of Thrones)
Jason Bateman (Ozark)
Sterling K. Brown (This Is Us)
Milo Ventimiglia (This Is Us)

71. Emmy Ödülleri'nin (Emmy 2019) kazananları belli oldu

EN İYİ DRAMA YÖNETİMİ
KAZANAN
Ozark "Reparations"

DİĞER ADAYLAR

Game of Thrones "The Last Of The Starks"
Game of Thrones "The Long Night"
Game of Thrones "The Iron Throne"
Killing Eve "Desperate Times"
Succession "Celebration"
The Handmaid's Tale "Holly"

71. Emmy Ödülleri'nin (Emmy 2019) kazananları belli oldu

EN İYİ YARDIMCI KADIN OYUNCU (DRAMA)
KAZANAN
Julia Garner (Ozark)

DİĞER ADAYLAR

Lena Headey (Game of Thrones)
Gwendoline Christie (Game of Thrones)
Sophie Turner (Game of Thrones)
Maisie Williams (Game of Thrones)
Fiona Shaw (Killing Eve)

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