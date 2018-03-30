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87 yaşındaki kadının kullanarak yaptığı resimlere inanamayacaksınız!

En çok kullanılan sosyal medya platformu İnstagram'a yeni bir fenomen daha geldi. Microsoft ile profesyonel resimler yapan İspanyalı kadın da artık fenomen.

Giriş Tarihi: 30.03.2018 11:29 Güncelleme Tarihi: 30.03.2018 11:31
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87 yaşındaki kadının kullanarak yaptığı resimlere inanamayacaksınız!
87 yaşındaki kadının paint kullanarak yaptığı resimlere inanamayacaksınız!

İnstagram, bir çok fenomeni bünyesinde barındıran hatta para kazandıran platform haline geldi.

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87 yaşındaki kadının kullanarak yaptığı resimlere inanamyacaksınız!
87 yaşındaki kadının paint kullanarak yaptığı resimlere inanamyacaksınız!

87 yaşındaki Zaera isimli İspanya, Valencia'da yaşayan kadın ise yeteneğiyle fenomen haline geldi.

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87 yaşındaki kadının kullanarak yaptığı resimlere inanamyacaksınız!
87 yaşındaki kadının paint kullanarak yaptığı resimlere inanamyacaksınız!

Paylaştığı resimlerden sonra İnstagram kullanıcılarının ağızlarını açık bıraktıran Zaera, Microsoft uygulaması ile profesyonel şekilde resim yapabiliyor.

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87 yaşındaki kadının kullanarak yaptığı resimlere inanamyacaksınız!
87 yaşındaki kadının paint kullanarak yaptığı resimlere inanamyacaksınız!

17 farklı çalışmasını sosyal medya hesabından paylaşan Zaera, bir anda takipçi sayısı 100 bine ulaştı. Kısa sürede fenomen haline gelen 87 yaşındaki kadının Twitter kullanıcısı tarafından keşfedilip resminin paylaşılması üzerine, fenomen olduğu aktarıldı.

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87 yaşındaki kadının kullanarak yaptığı resimlere inanamyacaksınız!
87 yaşındaki kadının paint kullanarak yaptığı resimlere inanamyacaksınız!

87 yaşındaki Zaera'nın resimleri Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılmadan önce sadece 361 takipçisi bulunuyordu.

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87 yaşındaki kadının kullanarak yaptığı resimlere inanamyacaksınız!
87 yaşındaki kadının paint kullanarak yaptığı resimlere inanamyacaksınız!

87 yaşındaki İspanyalı kadının resmini izlemek isteyenler için resmi hesabı:

https://www.instagram.com/p/BgGrwZnACC-/?taken-by=conchagzaera

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87 yaşındaki kadının kullanarak yaptığı resimlere inanamyacaksınız!
87 yaşındaki kadının paint kullanarak yaptığı resimlere inanamyacaksınız!
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