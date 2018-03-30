87 yaşındaki kadının paint kullanarak yaptığı resimlere inanamayacaksınız!

En çok kullanılan sosyal medya platformu İnstagram'a yeni bir fenomen daha geldi. Microsoft Paint ile profesyonel resimler yapan İspanyalı kadın da artık fenomen. İnstagram, bir çok fenomeni bünyesinde barındıran hatta para kazandıran platform haline geldi. 87 yaşındaki Concha Garcia Zaera isimli İspanya, Valencia'da yaşayan kadın ise yeteneğiyle fenomen haline geldi. Paylaştığı resimlerden sonra İnstagram kullanıcılarının ağızlarını açık bıraktıran Zaera, Microsoft Paint uygulaması ile profesyonel şekilde resim yapabiliyor. 17 farklı çalışmasını sosyal medya hesabından paylaşan Zaera, bir anda takipçi sayısı 100 bine ulaştı. Kısa sürede fenomen haline gelen 87 yaşındaki kadının Twitter kullanıcısı tarafından keşfedilip resminin paylaşılması üzerine, fenomen olduğu aktarıldı. 87 yaşındaki Zaera'nın resimleri Twitter kullanıcısı tarafından paylaşılmadan önce sadece 361 takipçisi bulunuyordu. 87 yaşındaki İspanyalı kadının resmini izlemek isteyenler için resmi hesabı: https://www.instagram.com/p/BgGrwZnACC-/?taken-by=conchagzaera