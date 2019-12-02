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  • Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' adayları belirlendi!

'nın 'Yılın Fotoğrafları' adayları belirlendi!

Türkiye'nin köklü haber ajansı tarafından her yıl düzenlenen Yılın Fotoğrafı yarışması bu sene de birbirinden çarpıcı karelerle adaylarını belirledi. Türkiye ve dünyadan en dikkat çekici fotoğrafların seçildiği listede önemli kareler yer alıyor. Anadolu Ajansı (AA) foto muhabirleri ve muhabirlerinin Türkiye ve dünya gündemini etkileyen en önemli fotoğrafları arasından seçilecek görseller arasında, üç kategoride "Yılın Fotoğrafları" belirlenecek. Geleneksel "Yılın Fotoğrafları" yarışmasında, haber kategorisinde 18, yaşam kategorisinde 19 ve spor kategorisinde 14 kare fotoğraf yer alıyor.

Giriş Tarihi: 02.12.2019 08:51 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019 09:05
Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' adayları belirlendi!

İşte üç kategoriden ayrı ayrı o fotoğraflar!

Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' adayları belirlendi!

Haber kategorisi adayları

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Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' adayları belirlendi!
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Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' adayları belirlendi!
Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' adayları belirlendi!
Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' adayları belirlendi!
Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Fotoğrafları' adayları belirlendi!
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