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T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve Nisan ayından beri dünyanın dört bir yanında sanatseverlerle buluşmakta olan , Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun gerçekleşmekte olduğu 'ta Cumhurbaşkanı Sayın tarafından açıldı.23 Eylül Pazartesi günü, Smithsonian Müzesi içinde bulunan ve New York şehir tarihinde önemli yeri olan Alexander Hamilton Gümrük Evi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen açılış töreninde; Genel Kurulu için resmi heyette yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve eşi Sinem Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve eşi Ayşe Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş da hazır bulundu.

Giriş Tarihi: 24.09.2019 11:06 Güncelleme Tarihi: 24.09.2019 11:18
Ara Güler Fotoğraf Sergisi New York'ta!

'ta gerçekleşen görkemli açılış törenine Nobel Ödüllü bilim insanımız Prof. Dr. Aziz Sancar, Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi 2017-2019 dönemi Başkanı John Bailey ve eşi Carol Littleton, DEİK Başkanı Nail Olpak, TAİK Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, müzisyen Fahir Atakoğlu, Doğuş Holding CEO'su Hüsnü Akhan, Diana Şahenk, Melkan Tabanlıoğlu, Kibar Holding Başkanı Ali Kibar, Pirelli Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Lale Cander, Redwood Entertainment Başkanı Carol Green ve Başkan Yardımcısı Renee Pappas, Phillips Fotoğrafçılık Başkan Yardımcısı Christopher Mahooney, Criterion Collection'dan Kim Hendrickson, fotoğraf sanatçısı Alexey Titarenko ve eşi Nailya Titarenko katıldılar.

Ara Güler Fotoğraf Sergisi New York'ta!

Ara Güler hayranı olan Akademi Başkanı John Bailey açılışta, hoş geldin konuşmasında; "Ara Güler'in bir sözü vardır. Patlamanın üzerine koşan kişi foto muhabirdir, patlamadan kaçan kişi fotoğrafçıdır, der. İşte Ara Güler de kendi öyküsüne doğru koştu, ama bunu yaparken aslında tarihin içinde koştu. Böyle bir adam, böyle bir sanatçıydı. Bu gece onu onurlandırışınızın bir parçası olmaktan gurur duyuyorum"

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Ara Güler Fotoğraf Sergisi New York'ta!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Ara Güler sergisinin açılışı için gibi bir kültür şehrinde olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu sergi daha evvel Kyoto, Londra ve Paris'te büyük bir teveccühle karşılanmıştı. Sergiyi bu defa New York'ta siz kıymetli sanatseverlerin ve Amerikalı dostlarımızın beğenisine sunuyoruz. Ara Güler barışa ve kardeşliğe yürekten inanan bir insandı. Onun hatırasını yaşatmak için düzenlenen bu serginin Birleşmiş Milletler Genel Kurul dönemine denk gelmesi de ayrıca büyük bir önem taşıyor.

Ara Güler Fotoğraf Sergisi New York'ta!

Kültür ve sanat toplumlar arasındaki ilişkinin geliştirilmesinde evrensel köprü vazifesi görüyor. Bu anlayışla mesleğinde gerçekten anlam yüklü bir dünya markası olan Ara Güler'in eserlerinin dünyanın dört bir yanından 'a gelen farklı kültür ve milletlere ait geniş kitlelere ulaşmasını özellikle temenni ediyorum.

Ara Güler Fotoğraf Sergisi New York'ta!

Geçen yıl aramızdan ayrılan "Master of Leica" unvanına sahip fotoğraf sanatçısı ve foto muhabiri Ara Güler fotoğraf sanatı alanında Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük değerlerden birisidir. Ara Güler, kendini tarihi makinesiyle yazan bir foto muhabiri diye tanımlıyor. Son nefesine kadar da fotoğraf makinesinin deklanşörüne bizim için, tüm insanlık için basmaya devam etmişti.

Ara Güler Fotoğraf Sergisi New York'ta!

Evime gelip resimlerimi çektiği zaman çok farklı bir anı bırakmıştı. Özellikle torunlarımla beraber de çektiği resimlerin pozisyonlarını ayarlarken gerçekten farklı bir anıyı unutamıyorum ve o anı tabi ki o fotoğraf karelerinin içerisinde her an bizimle beraber yaşıyor. Büyük sanatçılar vefatlarından sonra da geride bıraktıkları eserleriyle yaşamaya devam ederler.

Ara Güler Fotoğraf Sergisi New York'ta!

Büyük usta Ara Güler de objektifiyle tarih yazmış, dünyanın önemli müze ve koleksiyonlarında eserleri yer almış, hayata dair fotoğraflarıyla milyonlarca kişiye ulaşmıştır. Dünyanın en iyi fotoğrafçılarından biri olarak kabul edilen sanatçımız, 'İstanbul'un gözü', 'İstanbul'un son şairi' gibi isimlerle de anılıyor. Sadece bu mu? Ara Güler aynı zamanda rahmetli, muzipliğiyle de anılan bir isimdi, nüktedandı ve nüktedan olmasının yanında da gerçekten sizleri bulunduğunuz yerde gülüp geçirirdi. Usta fotoğrafçımız arkasında 20. yüzyılın görsel hafızasını bırakmıştır. Sergiyi ziyaret eden dostlarımızın İstanbul ve Türkiye ile ilgili bilgi dağarcığına katkıda bulunmak bizler için büyük bir mutluluk olacaktır."

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