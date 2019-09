Ara Güler Fotoğraf Sergisi New York'ta!

T.C. Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen ve Nisan ayından beri dünyanın dört bir yanında sanatseverlerle buluşmakta olan Ara Güler Fotoğraf Sergisi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun gerçekleşmekte olduğu New York'ta Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.23 Eylül Pazartesi günü, Smithsonian Müzesi içinde bulunan ve New York şehir tarihinde önemli yeri olan Alexander Hamilton Gümrük Evi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen açılış töreninde; BM Genel Kurulu için resmi heyette yer alan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve eşi Şule Akar, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve eşi Hasan Pekcan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve eşi Sinem Kılıç, BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve eşi Ayşe Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşi Fatmanur Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Finans Ofisi Başkanı Göksel Aşan ve New York Başkonsolosu Alper Aktaş da hazır bulundu.