Bilmeniz gereken 10 tablo

Frida Kahlo 1939'da Dieogo Rivera'yla boşandıktan sonra yapmıştır bu eseri, içindeki acıyı, kendiyle anlatmaya çalışmıştır.

Bu iki oturan kadın şöyledir;

Biri Dieogo'dan, en büyük aşkından ayrılan, sevilmeyen Frida, diğeri ise Diego'nun sevilisi olan Frida'dır. İki Frida'da kendini resmettiği ikili portrenin çıkış noktasını şöyle açıklar;

"Sanırım altı yaşımdayken hayal ürünü küçük bir kız akranımla bir arkadaşlığım oldu. Allende Sokağına bakan odamın penceresine nefesimle buhar yaptım ve bir "kapı" çizdim...

Neşe dolu bir acelecilikle hayalimde bu "kapıdan" geçtim. "Pinzon" adlı sütçü dükkanına kadar ilerledim. Pinzon'un O'sundan içeri girdim ve çabucak, hayali arkadaşımla her zaman buluştuğumuz yere kadar indim. Onun ne görüntüsünü ne rengini hatırlıyorum. Ama kesinlikle pürneşe biriydi ve sessizce gülerdi sürekli. Çevikti ve sanki uçar gibi dans ederdi. Dans ederken onu dikkatlice izlerdim ve aynı zamanda sorunlarımı anlatırdım. Hangilerini? Hatırlamıyorum. Ama o, sesimden her şeyi anlardı... Pencereye döner ve cama çizili olan o kapıdan geçerdim. Ne zaman? Ne kadar zamandır onunlaydım? Bilmiyorum. Bir saniye de olabilirdi, binlerce yıl da... Mutluydum. "Kapıyı" elimle silerdim ve o "kaybolurdu." Sevinç içinde, sırrımla evimin verandasında koştururdum. Her seferinde sedir ağacı altındaki yerimde çığlıklar ve kahkahalar atardım. Bu büyük mutluluğuma ve küçük kızın canlı anısıyla birlikteliğime şaşırırdım. Bu büyülü dostluğun üzerinden otuz dört yıl geçti. Onu her hatırladığımda hayali arkadaşım yeniden canlanır ve benim dünyamda büyüdükçe büyür."