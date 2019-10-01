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Bilmeniz gereken 10 tablo

Yıllar geçse bile unutulmayan şeyler vardır,tablolar bu unutulmayanlar arasında önemli yere sahiptir.

Kimisi sanatçısı öldükten sonra değeri bilinmiş, kimisi de sanatçısı yaşarken onu daha da çok yaşatmış...

Bu değerli tabloların 10'unu sizler için derledik...

Giriş Tarihi: 01.10.2019 14:25 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019 15:05
Bilmeniz gereken 10 tablo

"Bir gün iki arkadaşımla yolda yürüyordum ve güneş batmak üzereydi. Birden gökyüzü kan kırmızı oluverdi. Durup köprünün demirlerine yaslandım. Konuşmayacak kadar yorgun hissettim o an. Kırmızının tonları mavi ve siyah karışımı fiyordu dolduruyordu. Arkadaşlarım yürümeye devam ettiler, ancak ben olduğum yerde kalakaldım. O anda doğanın inanılmaz bir sesle attığını duyum."
, hayatı boyunca yaşadıklarından, okuduklarından, gördüklerinden etkilenerek ortaya çıkan tabloları sanat açısından önemli bir yere sahiptir. Edvard Munch "Bireyin ruhunun parçalandığı bir dünyadaki modern ruhsal yaşamı yansıtmayı amaçlar.

Bilmeniz gereken 10 tablo

Hollandalı ressam Vermeer'in başyapıtı , uğrunda romanlar yazılan, filmler çekilen bir hikayeye sahip. 'nin 'sından sonra dünyada üzerinde en çok konuşulan tablo olan İnci Küpeli Kız, kuzeyin Mona Lisa'sı olarak da biliniyor. Tablonun bu kadar ilgi görmesinin sebepleri Barok sanatın temsilcisi olan Vermeer'in sanattaki tüm ustalığını bu tabloya yansıtması ve tabii İnci Küpeli Kızın hüzünlü hikayesi...

Küpenin Sırrı

Tablonun en önemli detayı olan küpe, yine rivayetlere göre ünlü ressamın eşinin inci küpesidir. Ressamın kızın son derece orantılı ve düzgün bulduğu yüzünün daha da öne çıkması için kullandığı bu inci küpe, aslında tablonun odak noktası. Işık ve yansıma ustası olarak bilinen Barok ressam Vermeer'in, 43 yıllık yaşamında yaptığı 35 tablonun en ünlüsü olan İnci Küpeli Kız, tüm bu özellikleriyle başka tablolara da ilham olmuş.

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Bilmeniz gereken 10 tablo

1939'da Dieogo Rivera'yla boşandıktan sonra yapmıştır bu eseri, içindeki acıyı, kendiyle anlatmaya çalışmıştır.
Bu iki oturan kadın şöyledir;
Biri Dieogo'dan, en büyük aşkından ayrılan, sevilmeyen Frida, diğeri ise Diego'nun sevilisi olan Frida'dır. İki Frida'da kendini resmettiği ikili portrenin çıkış noktasını şöyle açıklar;

"Sanırım altı yaşımdayken hayal ürünü küçük bir kız akranımla bir arkadaşlığım oldu. Allende Sokağına bakan odamın penceresine nefesimle buhar yaptım ve bir "kapı" çizdim...

Neşe dolu bir acelecilikle hayalimde bu "kapıdan" geçtim. "Pinzon" adlı sütçü dükkanına kadar ilerledim. Pinzon'un O'sundan içeri girdim ve çabucak, hayali arkadaşımla her zaman buluştuğumuz yere kadar indim. Onun ne görüntüsünü ne rengini hatırlıyorum. Ama kesinlikle pürneşe biriydi ve sessizce gülerdi sürekli. Çevikti ve sanki uçar gibi dans ederdi. Dans ederken onu dikkatlice izlerdim ve aynı zamanda sorunlarımı anlatırdım. Hangilerini? Hatırlamıyorum. Ama o, sesimden her şeyi anlardı... Pencereye döner ve cama çizili olan o kapıdan geçerdim. Ne zaman? Ne kadar zamandır onunlaydım? Bilmiyorum. Bir saniye de olabilirdi, binlerce yıl da... Mutluydum. "Kapıyı" elimle silerdim ve o "kaybolurdu." Sevinç içinde, sırrımla evimin verandasında koştururdum. Her seferinde sedir ağacı altındaki yerimde çığlıklar ve kahkahalar atardım. Bu büyük mutluluğuma ve küçük kızın canlı anısıyla birlikteliğime şaşırırdım. Bu büyülü dostluğun üzerinden otuz dört yıl geçti. Onu her hatırladığımda hayali arkadaşım yeniden canlanır ve benim dünyamda büyüdükçe büyür."

Bilmeniz gereken 10 tablo

1936-1939 tarihleri arasında yaşanan İspanyol İç Savaşı'nın bir sonucudur resim, iktidarın şiddetini temsil eder. Picasso eserde Alman bombardımanı altında kalan kasabasını resimlerken, halkın yaşadığı olayı haberlerden duyması sonucu resmin bazı bölümlerinde yazılı kompozisyonlar yaratmıştır. Bölgesel yüzey kaplaması kullanılan eserde figürler üst üste yapıştırma gibidir.

Eser öyle ince düşünülerek yaratılmıştır ki; şiddet hissedilir ancak vahşeti değil anlam noktasını hissettirir. Figürler hareketliliğiyle bombardıman anını gösterirken bu hareketliliği renklerde göremeyiz. Monochrome olan resim, kandan beslenen savaşı betimler.

Bilmeniz gereken 10 tablo

Mayıs'ın Üçü adlı eserde direnen Madrid halkının kurşuna dizilmesine tanık oluyoruz. Resmin koyu renkli, iç karartıcı ruh hali , sağ taraftaki Fransız askerlerinin duruşu ile daha da bunaltıcı hale gelmiş. Fransız askerleri göz göze oldukları direnişçilere son derece yakın bir mesafede konumlanmışlar. Bu gerçeğe yakın olmayan yakın duruş resimdeki gergin atmosferi doruğa çıkarmış. Aynı pozisyonda paralel dizilen askerler karşıda yer alan kalabalığa karşı duygusuz, mekanik bir duruş sergilemektedir. Askerlerin karşısında yer alan topluluk aksine farklı duygu karmaşaları ve yoğunluğu içerisindeler.
Tarihi gerçeklere uygun olacak biçimde gökyüzü karanlık görünmektedir. Çünkü olay gerçekte de sabaha karşı geçmektedir. Arka plandaki karanlık gökyüzü resmin karamsarlığına da katkı sağlar. Ancak , resmin amacı yaşanan olayları bu karamsar görüntü ile insanlara sunmaktan çok Mayıs'ın Üçü'nde öldürülenlerin 'boşu boşuna' ölmediklerini insanlara bir kez daha hatırlatmaktır.

Bilmeniz gereken 10 tablo

Ressam 'nin tablosu. Belçikalı ressam, resimde bir pipoyu figür ederken aynı zamanda figürün altına "bu bir pipo değildir" yazarak ironi gibi gözüken bir durum ortaya koyuyor. Magritte, imge ve yazı arasında bir zıtlık kurarak gerçekliği temsil etme olasılıkları konusundaki şüphelerini ifade ediyor ve gerçeklik algımızı sorguluyor.

Bilmeniz gereken 10 tablo

Warhol, sanatında toplumsal başarılara sahip olan kişileri ön plana çıkartarak onları ticari amaçlar doğrultusunda sömürmüştür. Bu değerlendirmeler doğrultusunda Kuspit, sanatın kendine olan inancını kaybettiğini söylemiş ve şöyle devam etmiştir: "Postmodern nihilizmin bu eksiksiz ifadesi, sanatın kendine olan inancını neden kaybettiğini açıklar: Duygusal ve varoluşsal derinliğini yitirmiştir ve böyle bir derinliğe sahip olmak için bir neden görmemektedir. Artık derinlere dalmak istemez-zaten yaşamda derinlik olduğuna da inanmaz ve yaşamda derinlik olduğuna inansa bile bu derinliğin baskısına dayanma gücü yoktur-bu nedenle risksiz Post sanat haline gelmiştir, inandırıcılığını yitirmemek içinde yapay bir yaşam deneyimine dayanmaktadır"

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