Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri (6 Aralık 2019)

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 7 film vizyona girecek. Mahsun Kırmızıgül'ün senaryosunu yazıp yönetmenliğini yaptığı 2015 yapımı "Mucize" filminin devamı "Mucize 2 Aşk" izleyici ile buluşacak. Karikatürist Charles Addams tarafından yaratılan, sinema ve televizyon tarihi boyunca birçok kez yeniden uyarlamayla izleyici karşısına çıkan ünlü Addams Ailesi'nin aynı adlı animasyon sinema filminin yönetmen koltuğunu Conrad Vernon ve Greg Tiernan paylaşıyor. İşte haftanın filmleri...