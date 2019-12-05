Bu hafta vizyona girecek filmler nelerdir? İşte haftanın filmleri (6 Aralık 2019)

"UZUN KIZ"

Kantemir Balagov'un yönetmen koltuğunda oturduğu Rus yapımı "Uzun Kız" adlı filmde Konstantin Balakirev, Andrey Bykov ve Olga Dragunova rol aldı.

Birçok festivalden ödülle ayrılan ve en son Rusya'nın 2020 Oscar adayı olarak seçilen yapım; 2. Dünya Savaşı sonrasında, Leningard'da normal bir hayat kurmaya çabalayan iki genç kadının hikayesini konu ediniyor.

Hayatlarını sürdürebilmek için bir anlam ve umut bulma peşinde olan Iya ve Maşa'nın hayatını merkezine alan filmin senaryosu Kantemir Balagov ve Aleksandr Terekhov'a ait.