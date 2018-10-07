Game of Thrones'un yıldızı finaldeki akıbetini açıkladı

Game of Thrones'un yıldız isimlerinden birisi olan Peter Dinklage, finaldeki akıbetiyle ilgili açıklama yaptı. 70. Emmy Ödülleri'ne 22 dalda aday olarak damga vuran ve en iyi dizi dahil 9 ödül kazanan Game of Thrones'un Game of Thrones final sezonunun (sekinci sezon) çekimleri yaklaşık iki ay önce tamamland��. Dizide Tyrion Lannister karakterine hayat veren ve rolüyle bu yıl “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü kucaklayan Peter Dinklage, karakterinin akıbetine ilişkin ET Online adlı internet sitesine açıklamalarda bulundu. 49 yaşındaki ABD’li oyuncu, “Televizyon dünyasında Dan Weiss ve David Benioff kadar iyi başka yazar yok. Diziyi mükemmel bir şekilde bitirdiler. Düşünebileceğimden çok daha iyi ve sizler de buna bayılacaksınız. Benim karakterim için dizi çok güzel bitiyor. Trajik olsun ya da olmasın”ifadelerini kullanarak Game of Thrones’un yayınlanan son sezonunda Deanerys Targaryen’in danışmanı olarak görülen Tyrion’un final sezonundaki gidişatını yorumladı. HBO'nun yapımcıları daha önce Game of Thrones'un 6 bölüm halinde 2019 yılında ekranlarda yayınlanacağını duyurmuştu. NTV'nin haberine göre, dizinin yaratıcısı George R. R. Martin Emmy Ödül töreni sonrası 'Final yapması Game of Thrones evreninin sona ereceği anlamına gelmiyor. Westeros tarihinde, farklı dönemlerde geçecek beş farklı devam dizisi üzerine çalışıyoruz. Bazıları Game of Thrones'un 100 yıl öncesinde geçiyor, bazısı ise 5000 yıl öncesinde…' demişti.