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'un yıldızı finaldeki akıbetini açıkladı

'un yıldız isimlerinden birisi olan Peter Dinklage, finaldeki akıbetiyle ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi: 07.10.2018 20:54 Güncelleme Tarihi: 07.10.2018 20:56
Game of Thrones'un yıldızı finaldeki akıbetini açıkladı

70. Emmy Ödülleri'ne 22 dalda aday olarak damga vuran ve en iyi dizi dahil 9 ödül kazanan 'un Game of Thrones final sezonunun (sekinci sezon) çekimleri yaklaşık iki ay önce tamamlandı.

Game of Thrones'un yıldızı finaldeki akıbetini açıkladı
Dizide Tyrion Lannister karakterine hayat veren ve rolüyle bu yıl “En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu” ödülünü kucaklayan Peter Dinklage, karakterinin akıbetine ilişkin ET Online adlı internet sitesine açıklamalarda bulundu.
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Game of Thrones'un yıldızı finaldeki akıbetini açıkladı
49 yaşındaki ABD’li oyuncu, “Televizyon dünyasında Dan Weiss ve David Benioff kadar iyi başka yazar yok. Diziyi mükemmel bir şekilde bitirdiler. Düşünebileceğimden çok daha iyi ve sizler de buna bayılacaksınız. Benim karakterim için dizi çok güzel bitiyor. Trajik olsun ya da olmasın”ifadelerini kullanarak ’un yayınlanan son sezonunda Deanerys Targaryen’in danışmanı olarak görülen Tyrion’un final sezonundaki gidişatını yorumladı.
Game of Thrones'un yıldızı finaldeki akıbetini açıkladı

HBO'nun yapımcıları daha önce 'un 6 bölüm halinde 2019 yılında ekranlarda yayınlanacağını duyurmuştu.

Game of Thrones'un yıldızı finaldeki akıbetini açıkladı

NTV'nin haberine göre, dizinin yaratıcısı George R. R. Martin Emmy Ödül töreni sonrası "Final yapması evreninin sona ereceği anlamına gelmiyor. Westeros tarihinde, farklı dönemlerde geçecek beş farklı devam dizisi üzerine çalışıyoruz. Bazıları Game of Thrones'un 100 yıl öncesinde geçiyor, bazısı ise 5000 yıl öncesinde…" demişti.

Game of Thrones'un yıldızı finaldeki akıbetini açıkladı
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Game of Thrones'un yıldızı finaldeki akıbetini açıkladı
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