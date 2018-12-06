Haftanın filmleri (7 Aralık 2018)

KAFALAR KARIŞIK

Youtube'da 4,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan "Kafalar" ekibinin başrolünde yer aldığı "Kafalar Karışık", seyirci ile buluşacak. Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Metin Akpınar, Cihan Ünal, Perihan Savaş, Güven Kıraç, Erkan Can, Feride Hilal Akın, Ruhi Sarı, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Selahattin Taşdöğen ve Enes Batur gibi isimlerden oluşan geniş bir oyuncu kadrosunun rol aldığı filmin yönetmenliğini Yücel Yolcu yaptı.

Enver Sülük ve Büşra Karahan'ın senaryosunu birlikte kaleme aldığı komedi türündeki film; aşık olduğu kız ile evlenebilmenin yollarını arayan bir genç ile ona bu uğurda yardımcı olan arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

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