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(7 Aralık 2018)

Bu hafta sinemaseverlerin yüzü gülüyor. Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 5'i yerli, 8 film vizyona girecek. Sosyal medyada 4,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan "Kafalar" ekibinin başrolünde yer aldığı "Kafalar Karışık", izleyici ile buluşacak. Sevdiklerinizle güzel vakit geçirebileceğiniz birbirinden güzel film bu hafta vizyona giriyor. Peki haftanın filmlerinde neler var? İşte size ve haftanın filmlerinin fragmanları...

Giriş Tarihi: 06.12.2018 15:18 Güncelleme Tarihi: 06.12.2018 15:24
Haftanın filmleri (7 Aralık 2018)

Jokey Halis Karataş'ın hayatını konu alan 'Şampiyon' filmi, bu hafta vizyona giriyor. Filmde Karataş'ı canlandıran Ekin Koç, rolü için üç ay jokey eğitimi aldı ve 10 kilo verdi. At yarışı sahneleri için jokeyler ve eğitmenlerden oluşan 20 kişilik bir departman kuruldu. İşte ve haftanın filmlerinin fragmanları...

Haftanın filmleri (7 Aralık 2018)

KAFALAR KARIŞIK

Youtube'da 4,5 milyonun üzerinde takipçisi bulunan "Kafalar" ekibinin başrolünde yer aldığı "Kafalar Karışık", seyirci ile buluşacak. Atakan Özyurt, Bilal Hancı, Fatih Yasin, Metin Akpınar, Cihan Ünal, Perihan Savaş, Güven Kıraç, Erkan Can, Feride Hilal Akın, Ruhi Sarı, Nilgün Kasapbaşoğlu, Zuhal Yalçın, Selahattin Taşdöğen ve Enes Batur gibi isimlerden oluşan geniş bir oyuncu kadrosunun rol aldığı filmin yönetmenliğini Yücel Yolcu yaptı.

Enver Sülük ve Büşra Karahan'ın senaryosunu birlikte kaleme aldığı komedi türündeki film; aşık olduğu kız ile evlenebilmenin yollarını arayan bir genç ile ona bu uğurda yardımcı olan arkadaşlarının hikayesini anlatıyor.

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Haftanın filmleri (7 Aralık 2018)

PARANIN KOKUSU

Ahmet Boyacıoğlu'nun yazıp yönettiği "Paranın Kokusu", taksi şoförlüğü yapan bir adam ile arkadaşlarının bir taksi müşterisine yaptıkları şantajla ellerine yüklü miktar para geçmesi sonucu yaşananları konu alıyor. Dram ve komedi karışımı filmde Murat Kılıç, Şevval Sam, Emrah Kolukısa, Rıza Sönmez, Erkan Can, Ercan Kesal ve Muzaffer Özdemir rol aldı.

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Haftanın filmleri (7 Aralık 2018)

SON ÇIKIŞ

Deniz Celiloğlu, Ezgi Çelik, Kerem Fırtına, İbrahim Selim ve Tevfik Erman Kutlu'nun oynadığı "Son Çıkış" adlı filmin yönetmenliğini Ramin Matin üstlendi. Senaryosu Can Kantarcı'ya ait olan film; şehrin karmaşasından ve ofis hayatından sıkılan bir adamın, İstanbul'dan kaçma hayalini gerçekleştirme çabasını konu ediyor.

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Haftanın filmleri (7 Aralık 2018)

ŞAMPİYON

Ahmet Katıksız'ın yönettiği "Şampiyon", Türkiye atçılığının en önemli figürlerinden biri olan jokey Halis Karataş ile ünlü jokeyin çıkış yaptığı yarış atı Bold Pilot'ın hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Ekin Koç, Farah Zeynep Abdullah, Fikret Kuşkan, Erdem Akakçe, Ali Seçkiner Alıcı, Merve Altınkaya ve Serkan Ercan gibi isimlerin başrollerinde oynadığı dram türündeki filmin müzikleri ise Toygar Işıklı'ya ait.

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Haftanın filmleri (7 Aralık 2018)

ŞEYTAN GEÇİDİ ENHARA

Onur Aldoğan'ın yönettiği; "Şeytan Geçidi Enhara", birbirinden habersiz şekilde 8 farklı odada uyanan bir grup insanın hayatta kalma mücadelesini odağına alıyor.

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Haftanın filmleri (7 Aralık 2018)

ÖLÜMCÜL MAKİNELER

Peter Jackson'ın senaryo ekibinde yer alıp yapımcılığını üstlendiği "Ölümcül Makineler"; medeniyetin yok oluşunun akabinde insanlığın kıyamet sonrası şartlara uyum sağlamasını ve büyük şehirlerin küçük şehirleri yuttuğu bir düzende hayatta kalma mücadelesini anlatıyor. Christian Rivers'in yönetmen koltuğunda oturduğu bilim kurgu türündeki filmde; Hera Hilmar, Hugo Weaving, Stephen Lang, Robert Sheehan ve Güney Koreli Şarkıcı Jihae gibi isimler rol aldı.

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