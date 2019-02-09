İlk robot Anadolu’da yapıldı

Dünya mekanik tarihinin öncülerinden Cezeri'nin makineleri, mühendis Mehmet Ali ve Selami Çalışkan tarafından bir sergi için üretildi. Çok konuşulacak sergi öncesi Cumartesi SABAH mekanı ziyaret etti... Dünya mekanik tarihinin öncülerinden Cezeri'nin makineleri, mühendis Mehmet Ali ve Selami Çalışkan tarafından bir sergi için üretildi. Çok konuşulacak sergi öncesi Cumartesi SABAH mekanı ziyaret etti... 15 Şubat'ta açılacak bir sergi, insanları dünya mühendislik tarihinin kalbine, 13. yüzyıl'a götürecek. Modern mekaniğin babası kabul edilen, Anadolu'nun en büyük mucitlerinden Cezeri'nin icat ettiği makineler, kendi kitabı Kitab-ül Hiyel'de yaptığı tariflere uygun olarak tasarlandı ve çalışır vaziyette üretildi. Tarihin ilk insansı robotundan kan ölçme cihazlarına, su saatlerinden şifreli sandıklara bir mekanik ve renk cümbüşü... Bir tür bilim tarihi arkeolojisi olan çalışmayı anlatmadan önce, Cezeri'den bahsetmek icap eder... 13. yüzyılın büyük mühendisi Cezeri, evrensel bilim tarihinin görkemli dehalarından biri. Birikimi, icatları, bakış açısı ve mühendislik felsefesi itibariyle unutulmaz bir bilim insanı olan Cezeri, 50'den fazla makine ve aracın teknolojik tasarımlarını yapmış ve bu makineleri teorik planlamada bırakmayıp üretmiş ve çalıştırmış. Bilimsel ve pratik mirası 21. yüzyıl dünyası için hâlâ güncel ve ilgi çekici. Özellikle zaman kullanma ve yönetme biçimine odaklanmış makineleri ile kendisinden sonraki birçok Doğulu ve Batılı mekanisyene ilham vermiş. Günümüzde Cezeri, tüm Ortaçağ'ın en önemli mühendisi olarak kabul edilmektedir. Makinelerinin önemli bir kısmını kısaca Kitab-ül Hiyel olarak bilinen ama asıl adı Kitâb el-câmi' beyn el-'ilm ve el-'amel en-nâfi' fi sınâa'ti'l-hiyel isimli eserinde Artuklu hükümdarı Nasireddin Mahmud'un (1200-1222) isteği üzerine toplamış. Kitabın tam ismi Mekanik Biliminde Bilgi Ve Uygulamanın Bağdaştırılması olarak çevirilebilir.