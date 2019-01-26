İş stresli bu mekanlar keyifli

"Gaziantepliyim dolayısıyla gastronomiyle ilgiliyim. Çok yoğun tempolu ve stresli zamanlarımda gitmeyi sevdiğim çok özel mekânlar bulunuyor. Ulus Sunset'te suşi yemeği çok seviyorum. Kuruçeşme'deki Aşşk Kahve'nin manzarası ve bahçesi çok keyifli. Yemekleri, tatlıları ve kokteylleri ile yazın favori mekânlarımdan biri. Denizin üstünde ister yemeğinizi yiyin ister bir şeyler içerek Boğaz'ın keyfini çıkartın. Aşşk Kahve ortamıyla beni işin stresinden kurtarıyor. Balık yemeği severim, bu konuda favori mekânım Kuruçeşme Mavi Balık Restoran. Hem Boğaz'ın hemen kenarında hem de mevsimlik taze balık çeşitlerini burada her zaman bulabiliyorsunuz..."