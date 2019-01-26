İş stresli bu mekanlar keyifli

Toplantılar, seyahatler, uzun çalışma saatleri... Peki iş dünyasının başarılı isimleri bu yoğun tempoda kafa dinlemek, iş yoğunluğundan uzaklaşmak için ne yapıyor, hangi mekanları tercih ediyorlar? İşte yanıtları... Bir mekana sadece lezzetli yemekler yemek için gitmeyiz. Bazen bilgisayarımızı açıp çalışmak isteriz bazen de kahvemizi içip dinlenmek... Peki ama bunun için nerelere mi gitmeliyiz. İş dünyasının başarılı ve yoğun isimlerine hem lezzet duraklarını hem de dinlenmek için gittikleri mekanları sordum... Bakın iş düyasının bilinen isimleri nerelerde nefes alıyor, yorgunluk atıyor... MEHMET BABACAN, BABACAN HOLDİNG CEO Bazı adresler beni iş stresinden kurtarıyor 'Gaziantepliyim dolayısıyla gastronomiyle ilgiliyim. Çok yoğun tempolu ve stresli zamanlarımda gitmeyi sevdiğim çok özel mekânlar bulunuyor. Ulus Sunset'te suşi yemeği çok seviyorum. Kuruçeşme'deki Aşşk Kahve'nin manzarası ve bahçesi çok keyifli. Yemekleri, tatlıları ve kokteylleri ile yazın favori mekânlarımdan biri. Denizin üstünde ister yemeğinizi yiyin ister bir şeyler içerek Boğaz'ın keyfini çıkartın. Aşşk Kahve ortamıyla beni işin stresinden kurtarıyor. Balık yemeği severim, bu konuda favori mekânım Kuruçeşme Mavi Balık Restoran. Hem Boğaz'ın hemen kenarında hem de mevsimlik taze balık çeşitlerini burada her zaman bulabiliyorsunuz...' PERA PALACE'TA PİYANO SAATLERİ DEMET SABANCI ÇETİNDOĞAN, DEMSA GROUP YÖNETİM KURULU BAŞKAN VEKİLİ 'Şu aralar işlerimiz ve dahil olduğum sosyal sorumluluk projelerim o kadar yoğun ki dinlenmeye çok ihtiyacımız olsa bile vaktimiz olmuyor çoğu zaman... Yine de fırsat buldukça Pera Palace Hotel'inde İlham Gencer eşliğinde çay saatinde dinlenmeyi seviyorum. İnsan hem ruhen hem fiziken dinleniyor. Yurt dışında ise koşturmacadan saatler yetmiyor bazen ve bir an önce işleri halledip dönmek istiyor insan.' LEZZETLİ YEMEK VE ORTAM ÖNEMLİ MURAT KANSU, MİCROSOFT GENEL MÜDÜRÜ 'Yoğun iş yaşamını, keyifli mekânlarda sevdiğimiz insanlarla dengelemek çok önemli. İstanbul'da mutlu olduğum mekânların başında Asmalımescit'teki 9 Ece Aksoy geliyor. Burada 'domatese kar yağdı' ve yaprak sarmayı seviyorum. Lezzetli yemeklerin yanında rahat ortamı da beni mutlu hissettiriyor. Bunun yanında, Zorlu Center'daki Cantinery de sevdiğim mekânlardan. Steak tartarı tavsiye ederim. Emirgan'da bulunan MSA'nın da servisini ve yemeklerini beğeniyorum. Teşvikiye'deki Sixty Beans Coffee, Nişantaşı'na gittiğimde uğradığım yerlerden.'