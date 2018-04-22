İslam şehirlerinde devriâlem

BAKINCA İÇİM ACIYOR

Milyonlarca fotoğraflık arşivi bulunan Durgut şehirleri seçerken belli kriterlere dikkat ediyor: "İslam tarihinde önemli yeri olan, peygamberlerden birinin yaşadığı, sahabelerini tebliğ için gittiği, evliyaların ve İslam âlimlerinin yaşadığı şehirlere gidiyorum. Mekke'den sonra Şam ve Halep'e gittim. Suudi Arabistan, Yemen, Özbekistan, Fas, Mali, Mısır, Lübnan, Suriye, Irak, İran, Hindistan, Tunus, Filistin gibi ülkelerdeki birçok İslam şehri var fotoğraflarda." Onun fotoğraflarına baktıkça üzüldüğü şehir ise Halep. Çektiği birçok Emevi ve Osmanlı camisi yakılmış, yıkılmış. Durgut: "Halep yok oldu! Savaşta yok olan şehirlerin fotoğraflarına bakamıyorum, içim acıyor" diyor.