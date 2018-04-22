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şehirlerinde devriâlem

Giriş Tarihi: 22.04.2018 10:55 Güncelleme Tarihi: 22.04.2018 10:59
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şehirlerinde devriâlem
İslam şehirlerinde devriâlem

Endüstri fotoğraflarından anıtlara, barajlardan turistlik bölgelere, ören yerlerinden köprülere kadar birçok yerin fotoğrafını yıllarca havadan çekti Orhan Durgut. Türkiye'nin de ilk hava fotoğrafçısı 17 kez Türkiye'yi helikopterle dolaştı.

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şehirlerinde devriâlem
İslam şehirlerinde devriâlem

Ülkenin birçok güzelliğini havadan gördü, hava fotoğrafçılığı yaparken ölümden de döndü. Panoramik İstanbul fotoğrafı ise 20'den fazla ülkede yayımlandı. 25 fotoğraf kitabına imza attı. 32 yılda Anadolu'yu çektiği hava fotoğrafları ise milyonları buluyor.

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şehirlerinde devriâlem
İslam şehirlerinde devriâlem

Fotoğraf sanatçısı Orhan Durgut, yakın zamana kadar eşiyle birlikte fotoğraf çekerken çocuklar büyüyüyor ve fotoğrafa merak salıyor. Durgut şimdi oğlu ile birlikte yoluna devam ediyor: "Eşim çocukların önü açılsın diye profesyonel fotoğraf çekmeye ara verdi. İki oğlumdan biri hava fotoğrafçılığının havasını aldı, Türk Hava Yolları'nda pilot oldu. Diğeri fotoğrafçılığını aldı, fotoğrafçı oldu!" diyerek tebessüm ediyor.

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şehirlerinde devriâlem
İslam şehirlerinde devriâlem

MEKKE'Yİ HAVADAN FOTOĞRAFLIYOR

Hava fotoğrafçılığı tam bir emek işi! Helikopterle uçuşa çıkmadan önce haritalardan en ince ayrıntısına kadar uçuş yapılacak bölgeyi araştırmak gerekiyor. 'yi 11 yıldır havadan fotoğraflıyor. Onun bir ayağı Mekke'de bir ayağı da İstanbul'da.

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şehirlerinde devriâlem
İslam şehirlerinde devriâlem

'nin değişimini nasıl gözlemlediğini sorduğumda "Mekke'de son üç yılda büyük bir değişim var. Şehir bugün çektiğiniz fotoğrafı yarın çekemeyeceğiniz kadar çok hızlı gelişiyor. Ben de değişimi belgeledim. Şu an Suudi Kültür Bakanlığı ve Mekke Belediyesi ile Mekke 11 Yılda Nasıl Değişti?' adında bir sergi hazırlıyorum!"

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şehirlerinde devriâlem
İslam şehirlerinde devriâlem

Durgut'un projesinin dışında bir projesi daha var. Projenin adı Şehirleri! 60 İslam şehrini fotoğraflamayı hedefleyen Durgut, bugüne kadar 43 şehri çekmiş. Her gittiği İslam şehrinde mutlaka bir cuma günü kalıyor: "Gittiğim ülkelerde namaz ve abdest alan insanları mutlaka çekerim!" diyor. nin mimari yapılarını, camilerini, türbelerini çekmeye öncelik veriyor.

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şehirlerinde devriâlem
İslam şehirlerinde devriâlem

BAKINCA İÇİM ACIYOR

Milyonlarca fotoğraflık arşivi bulunan Durgut şehirleri seçerken belli kriterlere dikkat ediyor: " tarihinde önemli yeri olan, peygamberlerden birinin yaşadığı, sahabelerini tebliğ için gittiği, evliyaların ve İslam âlimlerinin yaşadığı şehirlere gidiyorum. 'den sonra Şam ve Halep'e gittim. Suudi Arabistan, Yemen, Özbekistan, Fas, Mali, Mısır, Lübnan, Suriye, Irak, İran, Hindistan, Tunus, Filistin gibi ülkelerdeki birçok İslam şehri var fotoğraflarda." Onun fotoğraflarına baktıkça üzüldüğü şehir ise Halep. Çektiği birçok Emevi ve Osmanlı camisi yakılmış, yıkılmış. Durgut: "Halep yok oldu! Savaşta yok olan şehirlerin fotoğraflarına bakamıyorum, içim acıyor" diyor.

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