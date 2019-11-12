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'nın masalsı güzelliği balonlarla renkleniyor

Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı şehirleri, tarihi manastırları ile bilinen 'nin önemli turizm merkezlerinden bölgesinde, dünyanın dört bir yanından gelen turistler, balon turuna katılıyor. Dünya Kültür Mirası listesindeki Kapadokya'da, her sabah gün doğumu ile birlikte gökyüzüne yükselen onlarca sıcak hava balonu güzel görüntü oluşturuyor.

Giriş Tarihi: 12.11.2019 15:16
Kapadokya'nın masalsı güzelliği balonlarla renkleniyor
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Kapadokya'nın masalsı güzelliği balonlarla renkleniyor
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Kapadokya'nın masalsı güzelliği balonlarla renkleniyor
Kapadokya'nın masalsı güzelliği balonlarla renkleniyor
Kapadokya'nın masalsı güzelliği balonlarla renkleniyor
Kapadokya'nın masalsı güzelliği balonlarla renkleniyor
Kapadokya'nın masalsı güzelliği balonlarla renkleniyor
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