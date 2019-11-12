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Galeri Kapadokya'nın masalsı güzelliği balonlarla renkleniyor
Kapadokya'nın masalsı güzelliği balonlarla renkleniyor
Peribacaları, doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri, yer altı şehirleri, tarihi manastırları ile bilinen
Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde, dünyanın dört bir yanından gelen turistler, sıcak hava balon turuna katılıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki Kapadokya'da, her sabah gün doğumu ile birlikte gökyüzüne yükselen onlarca sıcak hava balonu güzel görüntü oluşturuyor.
Giriş Tarihi: 12.11.2019
15:16
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