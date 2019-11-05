Kim Milyoner Olmak İster 841. bölüm soru ve cevapları yayınlandı! O sorunun cevabını duyan herkes şaşırdı...

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Kim Milyoner Olmak İster'de heyecan devam ediyor. Arda Ayten'in 1 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanmasının ardından, izleyiciler aynı başarıyı yakalayabilecek bir yarışmacı daha olacak mı diye merak içinde yeni bölümleri beklemeye devam ediyorlar. Ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster'de bu akşam yine birbirinden ilginç soru ve cevaplar soruldu. İzleyiciler ekranları başında, yarışmacılar ise stüdyoda büyük heyecan yaşadı. Sabah.com.tr olarak Kim Milyoner Olmak İster 841. bölüm tüm soru ve cevapları sizler için hazırladık...