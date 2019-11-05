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  • Kim Milyoner Olmak İster 841. bölüm soru ve cevapları yayınlandı! O sorunun cevabını duyan herkes şaşırdı...

Kim Olmak İster 841. bölüm soru ve cevapları yayınlandı! O sorunun cevabını duyan herkes şaşırdı...

Sezona bomba gibi bir giriş yapan Kim Olmak İster'de heyecan devam ediyor. Arda Ayten'in 1 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanmasının ardından, izleyiciler aynı başarıyı yakalayabilecek bir yarışmacı daha olacak mı diye merak içinde yeni bölümleri beklemeye devam ediyorlar. Ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması 'de bu akşam yine birbirinden ilginç soru ve cevaplar soruldu. İzleyiciler ekranları başında, yarışmacılar ise stüdyoda büyük heyecan yaşadı. Sabah.com.tr olarak Kim Milyoner Olmak İster 841. bölüm tüm soru ve cevapları sizler için hazırladık...

Giriş Tarihi: 05.11.2019 00:55 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 01:00
Cevabı duyunca herkes şaşırdı!

Cevabı duyunca herkes şaşırdı!

Sezona bomba gibi bir giriş yaparn Kim Olmak İster'de heyecan devam ediyor.

Cevabı duyunca herkes şaşırdı!

Cevabı duyunca herkes şaşırdı!

Arda Ayten'in 1 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanmasının ardından, izleyiciler aynı başarıyı yakalayabilecek bir yarışmacı daha olacak mı diye merak içinde yeni bölümleri beklemeye devam ediyorlar.

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Cevabı duyunca herkes şaşırdı!

Cevabı duyunca herkes şaşırdı!

Ekranların en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması Kim Olmak İster'de bu akşam yine birbirinden ilginç soru ve cevaplar soruldu.

Cevabı duyunca herkes şaşırdı!

Cevabı duyunca herkes şaşırdı!

İzleyiciler ekranları başında, yarışmacılar ise stüdyoda büyük heyecan yaşadı. İşte Kim Olmak İster 841. bölüm tüm soru ve cevapları...

Cevabı duyunca herkes şaşırdı!

Cevabı duyunca herkes şaşırdı!

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Cevabı duyunca herkes şaşırdı!

Cevabı duyunca herkes şaşırdı!

Cevabı duyunca herkes şaşırdı!

Cevabı duyunca herkes şaşırdı!

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