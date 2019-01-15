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  • Kim Milyoner Olmak İster Özel Bölüm'de 60.000 TL'lik sorunun cevabı şaşırttı

Kim Olmak Özel Bölüm'de 60.000 TL'lik sorunun cevabı şaşırttı

ATV ekranlarının reyting rekormeni bilgi yarışması programı Kim Olmak her zaman olduğu gibi yine milyonları ekran başına kilitlemeyi başardı. 14 Ocak özel bölümü ile ekranlara gelen programda sorulan bir soru ise herkesi şaşkına çevirdi. Hemen hemen birçok kişinin yanılgıya düştüğü bu soru ise sosyal medyada viral oldu. Yarışmaya damgasını vurmayı başaran soru ise "Hangi yazar kadındır?" sorusu oldu. İşte gündemine oturan ve birçok kişi tarafından cevabı araştırılan o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 15.01.2019 00:17
Kim Milyoner Olmak İster Özel Bölüm'de 60.000 TL'lik sorunun cevabı şaşırttı
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Kim Milyoner Olmak İster Özel Bölüm'de 60.000 TL'lik sorunun cevabı şaşırttı
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Kim Milyoner Olmak İster Özel Bölüm'de 60.000 TL'lik sorunun cevabı şaşırttı
Kim Milyoner Olmak İster Özel Bölüm'de 60.000 TL'lik sorunun cevabı şaşırttı
Kim Milyoner Olmak İster Özel Bölüm'de 60.000 TL'lik sorunun cevabı şaşırttı
Kim Milyoner Olmak İster Özel Bölüm'de 60.000 TL'lik sorunun cevabı şaşırttı
Kim Milyoner Olmak İster Özel Bölüm'de 60.000 TL'lik sorunun cevabı şaşırttı
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