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Kumaş üzerine iple işlenmiş Kur’an-ı Kerim, ’da sergilendi

Giriş Tarihi: 28.11.2018 12:24 Güncelleme Tarihi: 28.11.2018 12:25
Kumaş üzerine iple işlenmiş Kur’an-ı Kerim, Bursa’da sergilendi

Kur'an-ı Kerim'i kumaş üzerine iple işleyen Suriyeli hattat Muhammed Mahir Haddidi'nin 'da açılan sergisi, büyük ilgi gördü. Sergide nakış usulüyle işlenmiş Kur'an-ı Kerim ve hadisle birlikte tablolar yer alıyor.

Kumaş üzerine iple işlenmiş Kur’an-ı Kerim, Bursa’da sergilendi

Merkez Osmangazi ilçesi Devlet Güzel Sanatlar Galerisi'nde düzenlenen 'Kur'an-ı Kerim ve Hat Sergisi' büyük ilgi çekti.

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Kumaş üzerine iple işlenmiş Kur’an-ı Kerim, Bursa’da sergilendi

Sergide dünyada ilk olarak nakış usulüyle işlenmiş Kur'an-ı Kerim ve hadisler yer aldı.

Kumaş üzerine iple işlenmiş Kur’an-ı Kerim, Bursa’da sergilendi

Suriyeli hat sanatçısı Haddidi, yaptığı sanatın küçüklükten beri hayali olduğunu ve sergide gösterilen ilgiden memnun olduğunu belirterek, "Allah'a hamd olsun ki böyle bir sergi açtık.

Kumaş üzerine iple işlenmiş Kur’an-ı Kerim, Bursa’da sergilendi

Bu benim hayalimdi. Hatta küçükken sadece kalemle yazmayı hayal ediyordum Kur'an-ı Kerim'i. Gördüğüm ilgiden memnunum" dedi.

Kumaş üzerine iple işlenmiş Kur’an-ı Kerim, Bursa’da sergilendi

TAM 12 YILDA HAZIRLANDI

Kumaş üzerine iple işlenmiş Kur’an-ı Kerim, Bursa’da sergilendi

Serginin açılışına destek veren Duran Vakfı Başkanı Ahmet Ümit Duran sergilenen ürünlerin 12 yılda hazırlandığını belirterek, "Muhammed Mahir Haddidi 12 ciltten oluşan eserlerini 12 yılda hazırlamış. 41 tane ayet, cüz ve benzeri Arapça metinleri işlediği eserlerden oluşan bir sergi.

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