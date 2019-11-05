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Mardinli genç adından yurt dışında bile söz ettirdi!

Türk genç çalışmalarıyla adından yurtdışında bile söz ettirdi. Mardinli isimli genç adam henüz 20 yaşında ama yaptıklarıyla dünyada gündem oldu. Murat Akyol'un çalışmaları sadece değil dünyanın önemli yabancı sitelerinde de kendisine yer buldu. Böylelikle büyük bir hayran kitlesine de sahip olan Murat Akyol'un sosyal medyada takipçi sayısı da gitgide artıyor. Genç yetenek birbirinden çarpıcı illüstrasyon çalışmalarını kendi hesabından paylaşınca yabancı sitelerin de dikkatini çekti. Aralarında Boredpanda'nın da olduğu siteler Murat Akyol'un fotoğraflarını inanılmaz yetenek şeklinde servis ettiler.

Giriş Tarihi: 05.11.2019 15:32 Güncelleme Tarihi: 05.11.2019 15:36
Mardinli genç adından yurt dışında bile söz ettirdi!

Mardin'de yaşayan 20 yaşındaki 'un ünü, hazırladığı fotoğrafların sosyal medyada yayılması ile ülke sınırlarını aştı.

Mardinli genç adından yurt dışında bile söz ettirdi!

Çalışmaları Boredpanda'da yayınlanan Akyol hayallerini resmettiğini söyleyen Akyol, resme gönülden bağlı olduğunu söylüyor.

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Mardinli genç adından yurt dışında bile söz ettirdi!

İşte Akyol'un ilgi çeken çalışmaları...

Mardinli genç adından yurt dışında bile söz ettirdi!
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Mardinli genç adından yurt dışında bile söz ettirdi!
Mardinli genç adından yurt dışında bile söz ettirdi!
Mardinli genç adından yurt dışında bile söz ettirdi!
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