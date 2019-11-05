Mardinli genç adından yurt dışında bile söz ettirdi!
Mardinli genç adından yurt dışında bile söz ettirdi!
Türk genç çalışmalarıyla adından yurtdışında bile söz ettirdi. Mardinli Murat Akyol isimli genç adam henüz 20 yaşında ama yaptıklarıyla dünyada gündem oldu. Murat Akyol'un çalışmaları sadece Türkiye değil dünyanın önemli yabancı sitelerinde de kendisine yer buldu. Böylelikle büyük bir hayran kitlesine de sahip olan Murat Akyol'un sosyal medyada takipçi sayısı da gitgide artıyor. Genç yetenek birbirinden çarpıcı illüstrasyon çalışmalarını kendi hesabından paylaşınca yabancı sitelerin de dikkatini çekti. Aralarında Boredpanda'nın da olduğu siteler Murat Akyol'un fotoğraflarını inanılmaz yetenek şeklinde servis ettiler.
Giriş Tarihi: 05.11.2019
15:32
Güncelleme Tarihi: 05.11.2019
15:36
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