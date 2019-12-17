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  • Milyoner'deki bu soru olay yarattı! Kim Milyoner Olmak İster 852. bölüm soru ve cevapları

'deki bu soru olay yarattı! 852. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması olan bu akşam 852. Bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma, bu akşam da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girmeyi başardı. Özellikle 80'ler ve 90'ların vazgeçilmez müzik dinleme aygıtı "walkman" ile ilgili soru sosyal medyada oldukça konuşuldu. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Olmak İster'in 852. Bölüm soru ve cevaplarını sizler için hazırladık. İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...

Giriş Tarihi: 17.12.2019 00:29 Güncelleme Tarihi: 17.12.2019 08:46
Milyoner'deki bu soru olay yarattı! Kim Milyoner Olmak İster 852. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması olan bu akşam 852. Bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı.

Milyoner'deki bu soru olay yarattı! Kim Milyoner Olmak İster 852. bölüm soru ve cevapları

'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma, bu akşam da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girmeyi başardı.

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Milyoner'deki bu soru olay yarattı! Kim Milyoner Olmak İster 852. bölüm soru ve cevapları

Özellikle 80'ler ve 90'ların vazgeçilmez müzik dinleme aygıtı "walkman" ile ilgili soru sosyal medyada oldukça konuşuldu.

Milyoner'deki bu soru olay yarattı! Kim Milyoner Olmak İster 852. bölüm soru ve cevapları

Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen 'in 852. Bölüm soru ve cevaplarını sizler için hazırladık.

Milyoner'deki bu soru olay yarattı! Kim Milyoner Olmak İster 852. bölüm soru ve cevapları

İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...

Milyoner'deki bu soru olay yarattı! Kim Milyoner Olmak İster 852. bölüm soru ve cevapları
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Milyoner'deki bu soru olay yarattı! Kim Milyoner Olmak İster 852. bölüm soru ve cevapları
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