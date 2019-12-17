Milyoner'deki bu soru olay yarattı! Kim Milyoner Olmak İster 852. bölüm soru ve cevapları

Dünyanın en çok kazandıran bilgi yarışması olan Kim Milyoner Olmak İster bu akşam 852. Bölümüyle ATV ekranlarında yayınlandı. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma, bu akşam da sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında girmeyi başardı. Özellikle 80'ler ve 90'ların vazgeçilmez müzik dinleme aygıtı "walkman" ile ilgili soru sosyal medyada oldukça konuşuldu. Yayınlanmaya başladığı ilk günden beri izleyiciyi ekran başına kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster'in 852. Bölüm soru ve cevaplarını sizler için hazırladık. İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...