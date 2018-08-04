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O sahneler nasıl çekildi?

Sabah Gazetesi'nin usta yazarı , son günlerin en çok konuşulan aksiyon filmi 'Görevimiz Tehlike/Yansımalar'ı köşesine taşıdı. İşte Uluç'un 'Müthiş bir film. Hem de bu defa tartışmasız.' diye nitelediği filme dair yazısı...

Giriş Tarihi: 04.08.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 04.08.2018 12:57
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O sahneler nasıl çekildi?
O sahneler nasıl çekildi?

"Görevimiz Tehlike/ Yansımalar" müthiş bir film. Hem de bu defa tartışmasız.. Bir yanda eleştirmenler filmi övmek için yarışır, en yüksek notlarını verir ve "Son yılların en harika filmi" derken, öte yandan seyirci de gişe rekorları kırdırıyor.
"Görevimiz Tehlike / Mission İmpossible" gurubu, ya da "Gücü" yapılması gerçekten imkansız işler için CIA içinde oluşturulan ve doğrudan başkana bağlı bir kurum. Her türlü yetkileri var. Her şey yapabilirler. Çünkü bu gurup, bu insanlar resmi olarak "Yok!." Görev sırasında yakalanır, ölürlerse, kimse onları tanımıyor.

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O sahneler nasıl çekildi?
O sahneler nasıl çekildi?

Konu böyle ama, seyrederken görüyorsunuz, asıl Mission İmpossible, bu filmi çekmek..
"İmkansız Görevler filminin inandırıcı olması için, seyirci izlediği sahnelerin de gerçek olduğuna inanmalı" diyor, her filminde en akıl almaz sahneleri dublörsüz çeken Tom Cruise..
"Yansımalar"da çıtayı çok yukarılara çıkardılar.
Yeni Zelanda'daki helikopter takibi.. Abu Dhabi'nin üzerindeki Serbest Düşüş sekansı..
Paris'te Zafer Takı'nın etrafında bir motosikletle kasksız ters yönde gitmek. Norveç fiyortlarında uçurum kenarında dövüş..

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O sahneler nasıl çekildi?
O sahneler nasıl çekildi?

..Ve bu sahnelerde Tom Cruise'un dublörsüz oynadığını bilmek..
Filmi izlerken büyüleniyorsunuz adeta..
Ama ben bir şey daha izlerken büyülendim. Bir kanalda tesadüfen bir belgesel izledim..
Film ekibi "Yansımalar"ın perde arkasını anlatıyorlar.. O akıl durduran sahneler nasıl çekilmiş, onları izliyorsunuz. Allah'tan kaydetmişim.
İki defa izledim..
Bu Bein mi, DigiTurk mü, ne karın ağrısı ise, onun Halkla İlişkileri sıfır.. Yahu elinde böyle güncel, böyle meraklı, böyle konuşturacak bir belgesel var, duyursana.. Tam sayfa ilan ver yahu.. Ortalık bir filmden geçilmezken, o filmin perde arkası belgeseli ne demek?.

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O sahneler nasıl çekildi?
O sahneler nasıl çekildi?

Başta Tom'un kendisi.. Sonra yönetmen ve de bütün baş oyuncular anlatıyorlar, sahneleri ve anki duygularını.. Birkaçını nakledeceğim bugün.. Tatil günü.. Keyifle okuyun..

Yönetmen McQuerrie Paris'te Zafer Takı etrafındaki sahneyi anlatıyor.
- Tom, motoruyla son hızla, tonlarca ağırlıkta çarpışan araba arasında ilerleyecekti..
Arabaların hepsinin doğru tempoda gitmesi gerekiyordu.
Sadece biri hızını planlanandan bir kilometre bile arttırsa bu kaskı olmayan Tom'un hayatını riske atardı.

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O sahneler nasıl çekildi?
O sahneler nasıl çekildi?

Tom anlatıyor..
- Bilirsiniz, Paris'teki takip çok neşelendiriciydi. Çok iyi hazırlanmıştık.
Tüm motosikletleri ve arabaları test eden takımla birlikte çalıştım. Bir hata yapmak istemiyordum.

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O sahneler nasıl çekildi?
O sahneler nasıl çekildi?

Çünkü 16. yüzyıldan kalma bir binaya çarpabilirdim..
(Kafaya bakar mısınız?. "Ölürdüm" demiyor. Tarihi binaya zarar verirmiş..)

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O sahneler nasıl çekildi?
O sahneler nasıl çekildi?

- Norveç fiyortları ölüme meydan okuyan sahnelere ev sahipliği yapıyor..
Niye Norveç?.
Tom anlatıyor..
- Norveç'teki Pulpit Kayası biraz endişe verici yerden yüksekliği 550 metre. Ve biz de kenardan sarkıp tüm o tehlikeli, sahneleri çekiyoruz.
Seyirciyi daha önce hiç gitmediği farklı yerlere götürmek için seçiyoruz o mekanları.
Ortamı benimsemelisiniz. Bunun performansı faydası oluyor. ve bu da sizi gerçekten harika bir sahneye götürüyor.

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