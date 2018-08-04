O sahneler nasıl çekildi?

..Ve bu sahnelerde Tom Cruise'un dublörsüz oynadığını bilmek..
Filmi izlerken büyüleniyorsunuz adeta..
Ama ben bir şey daha izlerken büyülendim. Bir kanalda tesadüfen bir belgesel izledim..
Film ekibi "Yansımalar"ın perde arkasını anlatıyorlar.. O akıl durduran sahneler nasıl çekilmiş, onları izliyorsunuz. Allah'tan kaydetmişim.
İki defa izledim..
Bu Bein mi, DigiTurk mü, ne karın ağrısı ise, onun Halkla İlişkileri sıfır.. Yahu elinde böyle güncel, böyle meraklı, böyle konuşturacak bir belgesel var, duyursana.. Tam sayfa ilan ver yahu.. Ortalık bir filmden geçilmezken, o filmin perde arkası belgeseli ne demek?.