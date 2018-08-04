O sahneler nasıl çekildi?

"Görevimiz Tehlike/ Yansımalar" müthiş bir film. Hem de bu defa tartışmasız.. Bir yanda eleştirmenler filmi övmek için yarışır, en yüksek notlarını verir ve "Son yılların en harika filmi" derken, öte yandan seyirci de gişe rekorları kırdırıyor.

"Görevimiz Tehlike / Mission İmpossible" gurubu, ya da "Gücü" yapılması gerçekten imkansız işler için CIA içinde oluşturulan ve doğrudan başkana bağlı bir kurum. Her türlü yetkileri var. Her şey yapabilirler. Çünkü bu gurup, bu insanlar resmi olarak "Yok!." Görev sırasında yakalanır, ölürlerse, kimse onları tanımıyor.