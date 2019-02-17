Osmanlı sanata değer verirdi

I. Dünya Savaşı çıkınca yeni yönetim Sultan Abdülhamit ve beraberindekilerin İstanbul'a dönmesini daha uygun bulur. Bu arada tüm dünya ile birlikte Osmanlı da sallanmaktadır, bu süreç Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna kadar böyle devam eder.