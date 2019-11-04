Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • Ressam Çimen'den New York'ta Anadolu'dan kilim motifleri sergisi

Ressam Çimen'den 'ta Anadolu'dan kilim motifleri sergisi

Türk Ressam Zeynep Çilek Çimen'in Anadolu'dan motifleri yorumladığı "Ayna" adlı kişisel sergisi 'ta açıldı.

AA Kültür Sanat
Giriş Tarihi: 04.11.2019 15:11 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019 15:32
Ressam Çimen'den New York'ta Anadolu'dan kilim motifleri sergisi

Türk Ressam Zeynep Çilek Çimen'in "Ayna" (Mirror) adlı kişisel sergisi 'ta sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Manhattan'daki Cj.one galerisinde, Anadolu'dan motiflerin yorumlandığı eserlerin bulunduğu serginin açılışına sanat dünyasından seçkin davetliler katıldı.

Ressam Çimen'den New York'ta Anadolu'dan kilim motifleri sergisi

"Amacım Türk kültürünü ve sanatını dünyaya yaymak. Bu konuda sanatçılara çok büyük görev düşüyor." dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ressam Çimen'den New York'ta Anadolu'dan kilim motifleri sergisi

Çimen, Türk kültürünü geçmişten geleceğe taşımak ve onu dış dünyaya yansıtmak için de sergiye "Ayna" ismini verdiğini söyledi.

Ressam Çimen'den New York'ta Anadolu'dan kilim motifleri sergisi

Akrilik tekniği kullanılarak Anadolu kilim motiflerinin soyut geometrik ve optik bir şekilde tuval üzerine yansıtıldığı toplam 7 eserin sergilendiği galeri, 14 Kasım'a kadar sanatseverlerin ziyaretine açık kalacak.

Ressam Çimen'den New York'ta Anadolu'dan kilim motifleri sergisi
BİZE ULAŞIN