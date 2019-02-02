Sazlı sözlü 70'li yıllar resmi geçidi!

Mesela Hababam Sınıfı filmi ya da Bülent Ortaçgil'in Benimle Oyna mısın albümü... Derya Bengi'nin hazırladığı, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan 70'li Yıllarda Türkiye: Sazlı Cazlı Sözlük kitabı 70'li yılları popüler kültür üzerinden ele alıyor. Hal böyle olunca o yıllarda kolektif hafızamıza giren ve bir daha hiç çıkmayan eserlerin peşine düşüyor. Biz de kitabın içinden, 70'li yıllara ait olan ve bugün bile hâlâ değerli kalan şarkıların peşine düştük. Ne hikayeler öğrendik buyrun...



BENİMLE OYNAR MISIN?:

Bülent Ortaçgil'in kimya okurken henüz üniversite öğrencisiyken çıkardığı albümün ilanında plak şirketi "İddialı, ümitli ve gururluyuz" yazıyordu. Ne yazsalar olurmuş. Albüm, o yıllarda beklenen satış rakamına ulaşamasa da ilerleyen yıllarda altın gibi değerlendi. Bir klasik haline geldi. Türk müzik tarihinin en iyi albümlerinden kabul edildi. Geriye de şu anekdot kaldı: Ortaçgil Hey dergisine söyleşi verir. Adana'dan dergiye yazan Yasemin Hanım da "Bülent 'Benimle oynar mısınız' demiş. Adresi verirseniz oynarız elbette yazmış. Dergi de Ortaçgil'in okul adresini vermiş.