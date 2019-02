Sazlı sözlü 70'li yıllar resmi geçidi!

İKİMİZ BİR FİDANIZ:

Hakkı Bulut bestesini Tülay Özer 1975'te seslendirdiğinde Türkiye bu şarkıyı söylüyordu artık. O Tülay Özer sonradan ünlü olacak Zerrin Özer'in ablasıydı. Bulut'un Adana'da köy okulunda öğretmenlik yaparken yazdığı şarkı onu da müzik dünyasına sokmuştu artık. Tülay Özer bu şarkıyla her kesimden her gruptan insana seslendiğini söylüyordu. Yıllar geçti, Zerrin Özer ortaya çıktı ve ablası Tülay'dan daha popüler oldu. Hakkı Bulut bu şarkıyla anılır oldu.