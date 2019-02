Son dakika: 2019 Oscar Ödülleri'ni kazananlar belli oldu! İşte 91. Oscar Ödülleri kazananların tam listesi

EN İYİ FİLM ŞARKISI ÖDÜLÜ

KAZANAN: Shallow (A Star Is Born-Lady Gaga)

Diğer adaylar:

All The Stars, Black Panther

I'll Fight, RBG

The Place Where Lost Things Go, MPR

When A Cowboy Trades His Spurs for Wings, Buster Scruggs