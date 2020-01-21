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Telefon jokerine güvendi ama... 860. bölüm soru ve cevapları

Ekranların reyting rekortmeni programı 860. bölümü ile bu akşam ekranlara geldi. 'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma her zaman olduğu gibi bu akşam da sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı. Hem yeni bilgiler veren hem eğlenceli dakikalar yaşatan yarışma bu akşamda izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı. Sabah.com.tr olarak biz de Kim Milyoner Olmak İster'in 860. bölüm soru ve cevaplarını sizler için hazırladık. İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...

Giriş Tarihi: 21.01.2020 01:12 Güncelleme Tarihi: 21.01.2020 01:13
Telefon jokerine güvendi ama... Kim Milyoner Olmak İster 860. bölüm soru ve cevapları

Ekranların reyting rekortmeni programı 860. bölümü ile bu akşam ekranlara geldi.

Telefon jokerine güvendi ama... Kim Milyoner Olmak İster 860. bölüm soru ve cevapları

'nun sunuculuğunu yaptığı yarışma her zaman olduğu gibi bu akşam da sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

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Telefon jokerine güvendi ama... Kim Milyoner Olmak İster 860. bölüm soru ve cevapları

Hem yeni bilgiler veren hem eğlenceli dakikalar yaşatan yarışma bu akşamda izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Telefon jokerine güvendi ama... Kim Milyoner Olmak İster 860. bölüm soru ve cevapları

Sabah.com.tr olarak biz de 'in 860. bölüm soru ve cevaplarını sizler için hazırladık.

Telefon jokerine güvendi ama... Kim Milyoner Olmak İster 860. bölüm soru ve cevapları

İşte ekranları başında milyonları heyecanlandıran sorular ve stüdyodaki yarışmacıların o sorulara verdikleri cevaplar...

Telefon jokerine güvendi ama... Kim Milyoner Olmak İster 860. bölüm soru ve cevapları
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Telefon jokerine güvendi ama... Kim Milyoner Olmak İster 860. bölüm soru ve cevapları
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