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ilk 'baron'u bakın kim?

MEHMET BEDİROĞLU Kültür Sanat galerileri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 13:45 Güncelleme Tarihi: 16.12.2018 13:49
Uzayın ilk 'baron'u bakın kim?

Kimi 60'ından sonra astronot olmaya karar veriyor kimi ise NASA'ya kafa tutup şehrin göbeğine bir roket park ediyor.

Uzayın ilk 'baron'u bakın kim?

İki haftada 5. baskısını yapan Uzay Baronları kitabında gazeteci Christian Davenport milyarderlerin uzay yarışını anlatıyor. İşte Davenport'un SABAH Pazar'a anlattıkları...

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Uzayın ilk 'baron'u bakın kim?

- Sizce 'uzay baronları'nın uzaya olan hayranlıklarını nasıl değerlendirmeli? İdealistler mi yoksa öncelikleri ilk olarak ticari mi?
- Hem kazançlı bir yatırım olduğunu düşünüyorlar hem insanları uzaya kalıcı olarak taşımak gibi bir idealleri var. Bu ideali gerçekleştirmeleri, finanse edebilmeleri için sürdürülebilir bir iş modeline de ihtiyaçlar duyuyorlar. Yani ikisi bağlantılı diyebiliriz.

Uzayın ilk 'baron'u bakın kim?

- Özel şirketler uzay işine el attılar; uzayın bir sektör haline gelmesini, devletlerden özel şirket eline geçişini nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Tamamen devlet modelli uzay programlarından ticari uzay programlarına geçiş gerçekleşti. Çünkü birçok özel girişimcinin aksine, devlet bu işle artık eskisi kadar ilgilenmiyor. NASA, 1969'da Ay'a insan gönderdi. Yani 400 bin kilometre öteye... Bugünse astronotları sadece 400 kilometre ötedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderiyor. Bu, Washington ile New York arasındaki mesafe. Dramatik bir düşüş denebilir. Musk ve Bezos gibi milyarderlerin yapmak istedikleri, insanların gelecekte uzaya daha hızlı, güvenli ve ucuza gidip gelebilmesini sağlamak. Bunun ticari birtakım iştirakler oluşturabileceğine inanıyorlar.

Uzayın ilk 'baron'u bakın kim?

- Kitapta Bezos, "Eğer istersek, Güneş Sistemi'nde bir trilyon insan yaşayabilir, o zaman binlerce Einstein'ımız, Mozart'ımız olabilir. Ne muhteşem bir medeniyet olur bu" diyor. Bunlar sadece fantezi ürünleri mi yoksa böyle bir şey mümkün mü?
- Bezos'un insanlık için kurduğu bir hayal bu. Yüzlerce yıl sonrasını düşünerek kuruyor bu hayali. Tıpkı adı geçen diğer uzay baronları gibi, Bezos da uzun soluklu ve büyük düşünüyor. Mümkün olup olmadığı yüzlerce yıl sonra ortaya çıkacak.

Uzayın ilk 'baron'u bakın kim?

- Hollywood'da da uzay teması çok yaygın son zamanlarda. Bunun özel sektörün uzaya gitmesiyle bir ilgisi var mı, ne düşünürsünüz?
- Popüler kültür ve uzay arasında ilginç bir ilişki var. Biri diğerini hep besliyor. Apollo zamanından sonra, 1960'larda kamunun uzaya ilgisi azalmıştı. Musk ve Bezos gibi 'uzay baronları' sayesinde şimdi uzayda bir hareketlilik var ve bu da popüler kültüre tabii ki yansıyor.

Uzayın ilk 'baron'u bakın kim?

- ABD'nin uzay yarışında öncü olduğunu biliyoruz. Peki, Rusya ve Çin'in gelecek yatırımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Özel sektör sayesinde, ABD'nin uzay araştırmalarında diğer ülkelerin çok önüne geçtiği söylenebilir mi?
- NASA, derin uzaydaki görevlerini yerine getirmek için başkalarına da ihtiyaç duyuyor. Özel sektörde SpaceX gibi, Blue Origin gibi ortakları olmalı. Ama aynı zamanda diğer ülkelerle de çalışmalı. Rusya ve ABD, araları çok kötüyken bile uzayda birlikte çalıştı. Rekabetin ülkeleri motive etmek için iyi bir yol olduğu söylenir. Ayrıca Çin'in uzay konusundaki hırsı, ABD'yi motive edebilir.

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