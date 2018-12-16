Uzayın ilk 'baron'u bakın kim?

- Özel şirketler uzay işine el attılar; uzayın bir sektör haline gelmesini, devletlerden özel şirket eline geçişini nasıl değerlendiriyorsunuz?
- Tamamen devlet modelli uzay programlarından ticari uzay programlarına geçiş gerçekleşti. Çünkü birçok özel girişimcinin aksine, devlet bu işle artık eskisi kadar ilgilenmiyor. NASA, 1969'da Ay'a insan gönderdi. Yani 400 bin kilometre öteye... Bugünse astronotları sadece 400 kilometre ötedeki Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderiyor. Bu, Washington ile New York arasındaki mesafe. Dramatik bir düşüş denebilir. Musk ve Bezos gibi milyarderlerin yapmak istedikleri, insanların gelecekte uzaya daha hızlı, güvenli ve ucuza gidip gelebilmesini sağlamak. Bunun ticari birtakım iştirakler oluşturabileceğine inanıyorlar.