Uzayın ilk 'baron'u bakın kim?

- Kitapta Bezos, "Eğer istersek, Güneş Sistemi'nde bir trilyon insan yaşayabilir, o zaman binlerce Einstein'ımız, Mozart'ımız olabilir. Ne muhteşem bir medeniyet olur bu" diyor. Bunlar sadece fantezi ürünleri mi yoksa böyle bir şey mümkün mü?

- Bezos'un insanlık için kurduğu bir hayal bu. Yüzlerce yıl sonrasını düşünerek kuruyor bu hayali. Tıpkı adı geçen diğer uzay baronları gibi, Bezos da uzun soluklu ve büyük düşünüyor. Mümkün olup olmadığı yüzlerce yıl sonra ortaya çıkacak.