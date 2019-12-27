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  • Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı! Bugün Mehmet Akif'in 83. ölüm yıl dönümü

Vatan Şairi 'un hayatı! Bugün Mehmet Akif'in 83. ölüm yıl dönümü

Bugün Vatan Şairi ve Milli Şair olarak da anılan İstiklal Marşımızın yazarı 'un 83. ölüm yıl dönümü. Mehmet Akif Ersoy'u saygıyla ve rahmetle anıyoruz. Mehmet Akif Ersoy'un hayatı kimi zaman vatan hasreti kimi zaman savaşlar içinde geçmişti. Hayatının bir dönemi gurbette vatan hasretiyle geçen Mehmet Akif Ersoy, 27 Aralık 1936'da 'da hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 27.12.2019 11:15 Güncelleme Tarihi: 27.12.2019 11:28
Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı! Bugün Mehmet Akif'in 83. ölüm yıl dönümü

İşte 'da 1873'te doğan ve tekrar döndüğü 1936 yılında yine İstanbul'da hayatını kaybeden Milli Şair'in hayatı.

Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı! Bugün Mehmet Akif'in 83. ölüm yıl dönümü

Milli Şair başarılı bir öğrencilik dönemi geçirdi.

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Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı! Bugün Mehmet Akif'in 83. ölüm yıl dönümü

Rüştiyedeki eğitimi süresince Türkçe, Arapça, Farsça ve Fransızca gibi dil derslerinde her zaman birinci oldu.

Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı! Bugün Mehmet Akif'in 83. ölüm yıl dönümü

Okulunda Türkçe öğretmeni Hersekli Hoca Kadri Efendi'den oldukça etkilendi.

Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı! Bugün Mehmet Akif'in 83. ölüm yıl dönümü

FATİH YANGININDA EVLERİ DE YANDI

Rüştiyedeki eğitiminin ardından annesi medrese eğitimi istese de babasının desteğiyle 1885'te dönemin popüler okullarından olan Mülkiye İdaresi'nde eğitim görmeye başladı. 1888'de okulun yüksek kısmında okurken babasını kaybetti ve bir yıl sonra büyük Fatih yangınında evleri yandı. Yaşanan bu 2 olumsuz gelişme, Mehmet Akif Ersoy'un ailesini yoksulluğa sürükledi..

Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı! Bugün Mehmet Akif'in 83. ölüm yıl dönümü

Babasının öğrencisi Mustafa Sıtkı, aynı arsa üzerine bir ev inşa etti ve aile bu evde yaşamaya başladı. Bir meslek sahibi olmak isteyen Mehmet Akif, Mülkiye İdaresi'ni bırakarak Ziraat ve Baytar Mektebi'ne kaydoldu.

Mezuniyetinin ardından Fransızcasını geliştiren Mehmet Akif, 6 ay içerisinde de Kur'an'ı ezberledi ve hafız oldu. Hazine-i Fünun Dergisinde 1893 ve 1894'te birer gazeli, 1895'te ise Mektep Mecmuası'nda "Kur'an'a Hitab", adlı şiiri yayınlandı, memuriyet hayatına başladı.

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Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy'un hayatı! Bugün Mehmet Akif'in 83. ölüm yıl dönümü

MEMUR OLDU EDEBİYATLA İLGİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Okulu bitirdikten sonra Ziraat Bakanlığı'nda memur olarak göreve başlayan Ersoy, 1893 - 1913 yılları arasında memuriyet hayatını sürdürdü. Mehmet Âkif, edebiyata olan ilgisini şiir yazarak ve edebiyat öğretmenliği yaparak sürdürdü. Resimli Gazete'de Servet-i Fünun Dergisi'nde şiirleri ve yazıları yayımlandı. 'da bulunduğu sırada bakanlıktaki görevinin yanı sıra önce Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi (1906)'nde kompozisyon (kitabet-i resmiye),sonra Çiftçilik Makinist Mektebi'nde (1907) Türkçe dersleri vermek üzere öğretmen olarak atandı.

Balkan Savaşı'ndan sonra, ilk olarak Umur-i Baytariye görevinden (1913), sonra yayınlarının hükümetle uygun düşmemesi nedeniyle aldığı ikaz üzerine Darülfünun müderrisliği görevinden (1914) ayrıldı. Yalnızca Halkalı Ziraat ve Baytar Mektebi'ndeki görevine devam etti. Harbiye Nezareti'ne bağlı Teşkilat-ı Mahsusa'dan gelen teklif üzerine İslam birliği kurma gayesi güden Almanya'ya Tunuslu Şeyh Salih Şerif ile birlikte gitti.

Lübnan'da yaşayan Mekke Emiri Şerif Ali Haydar Paşa'nın daveti ile 1918'de bu ülkeye giden Âkif, Lübnan'da iken Şeyhülislamlığa bağlı Dâr-ül Hikmet-il İslâmiye Cemiyeti başkatipliğine atandı.

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