Yeni yılın en iddialı sanat olayı Marina Abramovic sergisi olacak

Ayrıca gözünüze çok görünmeyen şeylerin aslında ne kadar fazla olduğunu deneyimleyebilirsiniz. Şahsen deneyimledim gördüm ki pirinç ayıklama asla pirinç ayıklama değilmiş! Velhasıl, Abramovic, Akbank'ın desteklediği İstanbul'daki sergisi için sürpriz bir performans hazırlıyor. Öte yandan onun kariyeriyle bütünlüklü bir şekilde tanışmak da zaten bizim için sıra dışı bir deneyim olacak gibi görünüyor. Tam da bu noktada Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer'den serginin iki ayaklı olacağını öğreniyoruz. Dinçer "Akbank Sanat da mekan olarak bu projenin bir parçası olacak" diyor. Peki nasıl? Akbank Sanat Müdürü Derya Bigalı, SSM'deki sergiyle eş zamanlı olarak Akbank Sanat'ta açılacak sergide Abramovic ile ilgili belgesel ve videoların yer alacağını söylüyor. Yani Taksim'deki Akbank Sanat'ta Abramovic'in dünyasına girip sonra da SSM'deki sergide onun performanslarına katılabilme imkanı bulacağız.