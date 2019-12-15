Yeni yılın en iddialı sanat olayı Marina Abramovic sergisi olacak

Bu performansta seyirciye, içlerinde gül, makas, tabanca ve merminin bulunduğu onlarca objeyi kullanarak kendisine istediği her şeyi yapabileceğini söyler. Seyircilerden kimi elbisesini keser, kimi karnına çizik atar, kimi kafasına silah dayar, kimi taciz eder. Olaylar kontrolden çıkmak üzereyken bir seyircinin sanatçıya sarılmasıyla bu sefer Marina'ya sahip çıkılır. Altı saat süren performans sonunda hem iyi hem de kötü yönde kitleleri manipüle etmenin çok kolay olduğu sonucuna ulaşılırken sanatçı da ölümden döner ve "Öğrendim ki, seyircilere izin verirseniz, sizi öldürebilirler" der. Ki Rhythm 10, Rhythm 2, Rhythm 5 adlı performanslarında da yine bedenini kullanır ve fiziksel olarak çilelidir.