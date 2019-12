Yeni yılın en iddialı sanat olayı Marina Abramovic sergisi olacak

HANGİLERİ TÜRKİYE'YE GELECEK?

Abramovic'in ilk dönem işlerini, bir dönem birlikte çalıştıkları Ulay ile birlikte gerçekleştirdikleri performansları ve daha sonra solo çalışmalarını, Belgrad'daki sergisinde izlerken bunlardan hangilerinin sanatçının Türkiye'deki sergisinde yer alacağını merak ettim. Öğrendim ki, Rhythm 0, Rhythm 10, Rhythm 5, Ulay ile ayrılmalarını ele alan The Lovers, Portrait with Golden Mask ve Counting the Rice SSM'deki sergide yer alacak işlerinden. Counting the Rice (Pirinç Sayma) performansına isterse seyirci de dahil oluyor. Pirinç ayıklamak da sanat mı diyebilirsiniz ama işin içinde Abramovic varsa hemen yargıda bulunmayın derim. Bir soru: Çevreden ve tabii cep telefonunuzdan soyutlanıp kendinizle ne kadar süre baş başa kalabilirsiniz? Bu performans sayesinde bunu test edebilirsiniz.